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CHP'li başkanların yumruklu kavgası istifa getirdi! ''Sol gözümün üstüne iki tane yumruk vurdu''

CHP, yumruklu kavgayla çalkalanıyor. CHP Karabük İl Başkanı Çakırtarafından yumruk yediğini söyleyen CHP Eskipazar İlçe Başkanı Şahin görevinden istifa ettikten sonra açıklamada bulundu: ''Sol gözümün üstüne iki tane yumruk vurdu''

15 Temmuz 2018 Pazar 18:45
CHP'li başkanların yumruklu kavgası istifa getirdi! ''Sol gözümün üstüne iki tane yumruk vurdu''

CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır tarafından şiddete maruz kaldığı iddiasıyla görevinden istifa eden CHP Eskipazar İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, "İl başkanı arkamdan odama girdi ve kapıyı kapattı. Sol gözümün üstüne iki tane yumruk vurdu." dedi.

Şahin, ilçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, evli ve 3 çocuk babası olduğunu, çocukluğundan bugüne partisine gönül verdiğini ve 3 yıldır da ilçe başkanı olarak görev yaptığını söyledi.

''MUHARREM İNCE KOLTUK DERDİNDE''

Geçtiğimiz günlerde partisinin Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ve CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'u ilçeye davet ettiğini anlatan Şahin, seçimlerden dolayı kendisine "teşekkür" ziyaretlerinde bulunduklarını ifade etti.

Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçimlerin hemen ardından konuşmalarını kabul etmediği için kişisel sosyal medya hesabında, "Halk geçim derdinde, birileri de seçim derdinde, Sayın Muharrem İnce de koltuk derdinde." yazdığı için il başkanının kendisine tepki gösterdiğini ileri süren Şahin, şöyle devam etti:

"İl başkanımız sosyal medyamda olduğu için bu paylaşımı görmüş ve bana 'Sen bunu paylaşamazsın.' dedi. Ben de kendisine bunun kendi özelim olduğunu ve kişisel hakkım bulunduğunu ifade ettim. Herkesin herkesi eleştirme hakkı olduğunu belirttim ise de 'Hayır olmaz, yapamazsın ben il başkanıyım.' diye bana sert bir şekilde konuştu."

Bu konu yüzünden bir restoranda herkesin içinde il başkanının kendisine hakaretler ettiğini, daha sonra ilçe başkanlığına geçtiklerini ve yanlarında milletvekili ve yönetimden arkadaşlarının olduğu sırada il başkanının hakaretlerine devam ettiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"İlçe başkanlığında karar defterini almak için odama yöneldim ve odamdaki karar defterini aldım. Bu sırada il başkanı arkamdan odama girdi ve kapıyı kapattı. Sol gözümün üstüne iki tane yumruk vurdu. Ben de baktım olacak gibi değil hemen kapıyı açtım ve durumu vekilimiz ve yönetimden iki arkadaşımız gördü. Benim hakkım iki yumruk olmadığı için bunu gururuma yediremedim."

''PARTİMİZİN ŞİDDETE KARŞI OLDUĞUNU BİLİYORUM''

Seçimlerde tek başına çalıştığını ve ilçede kendisini herkesin sevdiğini, verilmeyecek hiçbir hesabının da olmadığını, uğradığı şiddeti hak etmediğini kaydeden Şahin, şöyle devam etti:

"Gururuma, onuruma yediremedim mecbur kaldım istifa etmeye. Kendisine yakıştırmadım. Kimse kimseye şiddet uygulayamaz. Benim kimseye zararım olmaz. Ben bir parti sevdalısıyım. Ta ki Bülent Ecevit zamanından bu yana. Siyasi görüşü ne olursa olsun hiç kimse bana çalışmadı diyemez. İstifa dilekçemi genel merkezimize ve ile gönderdik. Genel merkezimizin il başkanının davranışını tasvip etmeyeceğini umuyorum. Bu il başkanının görevden alınmasını istiyorum. Bu parti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir parti. Ben onurlu ve gururluyum o nedenle istifamı sundum. Partimizin şiddete karşı olduğunu biliyorum."

İl başkanından özür beklediğini ancak bunu yapmadığını ifade ederek, kendisine şiddet uyguladığı için ilçesinde küçük düştüğünün altını çizen Şahin, ilçede herkesin arkasında olduğunu da sözlerine ekledi.

''ONU DA İSTİFAYA DAVET EDİYORUM''

İl başkanının milletvekili temayül yoklaması sırasında kendilerine dayattığı adayı değil, ilçe olarak başka bir adayı destekledikleri için kendisine saldırının yapıldığını düşündüğünü söyleyen Şahin, şöyle devam etti:

"Genel merkezden gelen milletvekili sıralamasına ben şerh koyacağımı söyledim. Şerh koydum. İl başkanı 'Sen bunu yapamazsın, senin yanına kar kalmaz, bunun bedelini ağır ödersin, bu senin için hiç iyi olmaz.' dedi bana. Ben de parti içi demokratik hakkımı kullandığımı kendisine ilettim. Ben Eskipazar'ı savunuyorum. Eskipazar neye karar verdiyse ben onu uygularım dedim ama tabii ki benim için iyi olmadı. Ben nasıl gururlu davrandımsa onu da istifaya davet ediyorum. Genel merkezimiz onu almadan istifaya davet ediyorum."

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 18:45
  1. Karabük
  2. Muharrem İnce
  3. Abdullah Çakır
  4. Hüseyin Şahin
  5. CHP

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