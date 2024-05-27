CHP’li Başkanlar emlakçı gibi

Sebahattin Ayan İstanbul

Önceki dönem yandaşları semirtmek ve şatafat uğruna belediye bütçelerini sıfırlayan CHP’li başkanlar, koltuğa oturur oturmaz oluşan nakit sıkışıklığını gidermek için belediyeye ait taşınmazları satışa çıkardı. 5 yıl boyunca adeta eğlence merkezi işletir gibi hareket ederek megakent İstanbul’u borç batağına sokan Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra iki dönemdir CHP’li Selahattin Ekicioğlu’nun yönettiği Kırşehir Belediyesi, Kütahya, Bilecik, Sındırgı, Mustafakemalpaşa, Ayvacık, Seferihisar, Karaburun, Narlıdere, Ula, Çiftlikköy, Çatalca, Yenişehir, Kula, Malkara, Turgutlu, Sındırgı ve Tepebaşı belediye başkanları kasada para olmadığı için ilk icraat olarak taşınmaz satışı ihalesine çıktı.

CHP’li başkanların haraç mezat satmaya çalıştığı belediyelere ait taşınmazlardan bazıları şöyle:

En son üç gün önce 14 bin 600 metrekarelik bir adet tarlayı 18 milyon 650 bin TL’ye satışa çıkaran Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak hızını alamayarak devasa bir satışa imza atacak. Sak, 5 Haziran tarihinde gerçekleşecek ihalede muhammen bedeli toplam 26 milyon 887 bin TL olan 82 adet taşınması satış için ilan verdi.

Üç dönemdir Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ni yöneten Ahmet Ataç, mülkiyeti belediyeye ait olan toplam 59 adet taşınmazı satışa çıkardı. Toplam 19 milyon 258 bin TL muhammen bedelle satışa çıkacak arsa ve taşınmazlar 30 Mayıs tarihinde ihale edilecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçim öncesi “Satan değil, koruyan başkan olacağım” diyerek vatandaşlara söz veren Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, 55 arsayı satışa çıkardı. CHP’li Erdem, muhammen bedeli toplam 46 milyon 204 bin TL olan 9 kırsal mahallede toplam 55 arsayı satışa çıkardı.

Seçimde MHP’den CHP’ye geçen Kütahya Belediyesi, düzenlediği ihale ile 6 kalemde toplamda 7 milyon 715 bin 500 TL’lik “veteriner malzemeleri ile köpek maması alımı” yapan başkanlık koltuğunda oturan Eyüp Kahveci 31 adet taşınmazı 25 milyon 258 bin TL muhammen bedel ile 28 Mayıs tarihinde satışa çıkaracak.

Geçtiğimiz yıl yüzlerce dönüm arsayı yandaşlarına peşkeş çeken ve açtığı Deprem Anıtında “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinin Kara Kutusu” adlı kitabın beton yığının içerisine koyarak subliminal mesaj veren Kırşehir Belediye Başkanı CHP’li Selahattin Ekicioğlu, 5 Haziran’da gerçekleşecek olan ve muhammen bedeli toplam 97 milyon 358 bin TL olan 28 taşınmazı satışa çıkardı.

Başkanlığını Nergiz Karaağaçlı Öztürk’ün yaptığı Malkara Belediyesi ise 29 Mayıs tarihinde 181 milyon 600 bin TL muhammen bedelle 20 adet taşınmaz satacak.

Özel’in memleketi Manisa’nın ilçesi olan Kula Belediyesi de 11 milyon 747 bin TL muhammen bedelle 3 Haziran tarihinde belediyenin 24 adet taşınmazını satacak.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin Başkan Mesut Bayram 5 Haziran tarihinde 44 milyon 843 bin TL muhammen bedelle 18 adet belediye taşınmazını satacak.

AK Parti’den devralınan Çatalca Belediyesi ise 265 milyon TL muhammen bedelle 12 adet belediyeye ait taşınmazı 4 Haziran’da elden çıkaracak. Birçok CHP’li belediye daha satışlara başladı.