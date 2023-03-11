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Gündem CHP'li Başkan'ın yönettiği Dikili sulara teslim oldu
Gündem

CHP'li Başkan'ın yönettiği Dikili sulara teslim oldu

CHP'li Adil Kırgöz'ün Belediye Başkanı olduğu İzmir'in Dikili ilçesinde yarım saat etkili olan sağanak yağış sebebiyle yollar göle dönerken, ev ve iş yerleri sulara teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 23:53:00 -

Meteoroloji tarafından İzmir için yapılan sağanak ve kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından yağmur, kentin kuzey ilçelerinden giriş yaptı.

Esnaf kendi çabasıyla suları tahliye etti

Dikili ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, ilçedeki bazı caddeler ve iş yerlerinde su baskını meydana geldi. İş yerlerine dolan suları tahliye etmeye çalışan esnaf zor anlar yaşarken, sağanak yağışın gün boyu etkili olacağı öğrenildi.

İşte bölgeden kareler:


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