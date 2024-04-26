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Gündem CHP’li başkanın tutuklandığı teleferik kazasında şok gelişme!
Gündem

CHP’li başkanın tutuklandığı teleferik kazasında şok gelişme!

Yeniakit Publisher
2024-04-26 22:10:00 - 2024-04-26 22:21:16
CHP’li başkanın tutuklandığı teleferik kazasında şok gelişme!

Antalya’da yaşanan teleferik kazasında ailesiyle birlikte mahsur kalan Makine Teknisyeni Cezmi Türkyılmaz, kazadan 10 dakika önce kabinde gördüğü iletişim numarasını arayarak işletmecilere, "teleferiği durdurun" diye çağrı yaptığını söyledi.

12 Nisan tarihinde Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Sarısu-Tünektepe teleferik hattında bulunan bir teleferik direği devrilip seyir halindeki kabine çarptı. Kabinin parçalanması sonucu Avukat Memiş Gümüş hayatını kaybederken, 17 kişi yaralanmıştı.

Kaza sonrası tamamen duran teleferik kabinlerinde mahsur kalan 174 kişi, yaklaşık 1 gün süren çalışmalardan sonra tahliye edildi.

Cezmi Türkyılmaz, üniversitede okuyan kızını ziyaret için gittiği Antalya’da yolculuk için bindiği teleferikte, kabinlerde mahsur kalan 174 kişi arasında yer aldı. Türkyılmaz ve ailesi yaklaşık 7 saat sonra helikopter vasıtasıyla mahsur kaldığı kabinden kurtarıldı.
Olayla ilgili konuşan Makine Teknisyeni Cezmi Türkyılmaz, kazadan on dakika önce yetkilileri aradığını açıkladı.

Türkyılmaz, kaza günü yaşadıklarını şöyle anlattı:
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“Gezi amaçlı teleferiğe bindik ve geziyi tamamladıktan sonra dönüş için teleferiğe bindik. Bu sırada direklerden bizim kabinin üzerine kıvılcım sıçradı. Bunu kızım fark etti ve bana da söyledi. Ben de bu konulara karşı bilgisi olan bir makine teknisyeniyim. Kafamı kaldırıp baktığımda direğin üzerinde makaralar kilitlenmiş dönmüyordu. Hemen kabinde yazan irtibat numarasını arayarak, görevlilere ulaştım ve kazaya sebebiyet verilmesin diye teleferiği durdurmalarını ifade ettim.

Arayıp, ‘direğin üzerindeki makaralar dönmüyor. Bu yüzden çelik halat kıvılcım çıkarıyor, teleferiği hemen durdurun’ dedim. Telefonu kapattılar 5 dakika sürdü, herhangi bir durdurma olmadı. 5 dakika sonra tekrar aradım ve ‘sakın yolcu almayın, teleferiği hemen durdurun, kıvılcım ve duman çıkıyor’ dedim. 3-4 dakika sonra teleferik tekrar start alınca bir baktım arkaya etrafı toz bulutu kapladı. Telefon kayıtlarına bakılabilir muhtemelen ilk ben arayıp uyardım. Benim aradığımda stop edilip bırakılsaydı bu olay yaşanmazdı”

Teleferik kazasına ilişkin soruşturma kapsamında, CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

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