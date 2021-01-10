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Siyaset CHP'li başkanın sözleri ortalığı karıştırdı! İYİ Partililer salonu terk etti
Siyaset

CHP'li başkanın sözleri ortalığı karıştırdı! İYİ Partililer salonu terk etti

CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un, belediye meclis toplantısında ağzını bozmasına İYİ Partililer bile tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 08:02:00 -
CHP'li başkanın sözleri ortalığı karıştırdı! İYİ Partililer salonu terk etti

İzmir'inTorbalı ilçesinde kendisi ve eşinin heykelini yaptıran, seçimi kazandıktan sonra da oğlunu belediyede genel müdür yaparak büyük tepki toplayan CHP'li Belediye Başkanı İsmail Uygur, bu defa belediye meclisinde ortalığı karıştırdı.

2021'in ilk meclis toplantısında belediye arazisi gündeme gelirken AK Partili Meclis Başkanvekili Özgür Erman Çağlar, belediye arazisinin kat karşılığı satılmasına karşı olduklarını vurguladı.

Sabah'tan Muhammed Uzun'un haberine göre, Belediye Başkanı Uygur ise Çağlar'ın AK Parti döneminde ilçeye kazandırılan arsaları okuması üzerine sinirlenerek "lan" diye hitap etti. Olaya Cumhur İttifakı'nı oluşturan İYİ Partili belediye meclis üyeleri de tepki göstererek AK Partili üyelerle birlikte toplantıytı terk etti.

AK Partili Çağlar ise Uygur'a "Lan kelimesini size iade ediyorum" diyerek tepkisini dile getirdi. Çağlar, "Bir siyasi tutum benimseyen İsmail Uygur'u şiddetle kınıyoruz. Milletin meclis üyelerine karşı 'lanlı lunlu' konuşmak edepsizliktir" dedi.

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Yorumlar

Ayhan Kalabalık

Allah'a havale ediyorum
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