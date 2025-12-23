  • İSTANBUL
Gündem

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP’li başkanın binası "kaçak" çıktı

CHP'li Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz’ün de kaçak ve ruhsatsız binasının olduğu, Gürbüz’ün siyasi nüfuzunu kullanarak, 2020’de alınan yıkım kararını önlediği öğrenildi. Gürbüz’e ait binayla ilgili 5 yıl önce yıkım kararı alındığı ancak Gürbüz’ün imar barışı hamlesi ile yıkımı engellettiği ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise binanın imar barışına girme imkanı olmadığını ve yıkım kararının uygulanması gerektiğini iletti. Gürbüz, bakanlığın yazısını hiçe saydı.

HABER MERKEZİ

CHP’li Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz’ün kaçak ve ruhsatsız binası olduğu belirlendi. Gürbüz’ün siyasi nüfuzunu kullanarak 2020’de alınan yıkım kararını önlediği öğrenildi. Akit’in ulaştığı belge ve bilgilere göre selefi CHP’li Barış Ayhan, Gürbüz’e ait binayla ilgili 5 yıl önce yıkım kararı aldırdı. Bunun üzerine karşı hamlede bulunan Gürbüz, alelacele İmar Barışı’ndan yararlanma yoluna gitti. Araya hatırlı dostlarını sokarak yıkımı engelletti. Bakanlığa bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ise binanın 2017’de inşa edildiği, İmar Barışı’na girme imkânı olmadığı belirtildi. Ayrıca belediyeye yazı yazılarak yıkım kararının uygulanması talep edildi ancak Gürbüz, türlü yöntemlerle yıkımı durdurttu.

