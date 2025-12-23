CHP’li başkanın binası “kaçak” çıktı

HABER MERKEZİ

CHP’li Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz’ün kaçak ve ruhsatsız binası olduğu belirlendi. Gürbüz’ün siyasi nüfuzunu kullanarak 2020’de alınan yıkım kararını önlediği öğrenildi. Akit’in ulaştığı belge ve bilgilere göre selefi CHP’li Barış Ayhan, Gürbüz’e ait binayla ilgili 5 yıl önce yıkım kararı aldırdı. Bunun üzerine karşı hamlede bulunan Gürbüz, alelacele İmar Barışı’ndan yararlanma yoluna gitti. Araya hatırlı dostlarını sokarak yıkımı engelletti. Bakanlığa bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ise binanın 2017’de inşa edildiği, İmar Barışı’na girme imkânı olmadığı belirtildi. Ayrıca belediyeye yazı yazılarak yıkım kararının uygulanması talep edildi ancak Gürbüz, türlü yöntemlerle yıkımı durdurttu.