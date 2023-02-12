CHP'li başkanın babasının evinden tonlarca yardım malzemesi çıktı

Türkiye depremzedeler için tek yürek olurken art niyetli kişiler de ortaya çıkıyor. CHP Samandağ ilçe başkanı Turgay Abacı'nın evinden tonlarca yardım malzemesi çıktı.

Söz konusu olay, gıda içerikli malzemelerin kendilerine verilmediğini söyleyen depremzedelerin şikayeti sonrası ortaya çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük hasara yol açam depremde son durum vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 10 ili vuran depremde son dakika gelişmeleri AFAD tarafından açıklanırken deprem ölü sayısı ve güncel deprem yaralı sayısı artıyor. AFAD tarafından yapılan deprem son durum açıklaması ile 20 bin 327 kişinin hayatını kaybettiği, 80 bin 278 kişinin kurtarıldığı açıklandı.