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Gündem CHP'li başkandan skandal sözler! Rezil gösteriyi bakın nasıl savundu
Gündem

CHP'li başkandan skandal sözler! Rezil gösteriyi bakın nasıl savundu

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Edremit'te Türk kadınının zincire vurulduğu skandal gösteriyi "mizansen" diyerek savunmaya kalktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 12:27:00 - 2021-09-15 12:28:57
CHP'li başkandan skandal sözler! Rezil gösteriyi bakın nasıl savundu

Edremit’in kurtuluş günü kutlamalarında Türk kadınının zincire vurulduğu skandal gösteriye CHP Balıkesir İl Başkanı "mizansen" diyerek arka çıktı.

Balıkesir’de kurtuluş günü kutlamaları sırasında genç bir kıza siyah çarşaf giydirip zincire vurulmasıyla ilgili tüm Türkiye’yi sarsan skandal görüntüler, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı tarafından savunuldu. CHP’li Sarı, Türk kadınına yapılan hakareti görmezden gelip, yaşananların siyasi algı olduğunu söyledi.

Edremit'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kapsamında kurtuluş şenlikleri düzenlendi. Düzenlenen gösterilerde, Türk kadının temsil eden genç bir kıza kara çarşaf giydiren Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), genç kızı zincire vurarak Türk kadınına ağır hakaret içeren görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

Yaşanan skandalın ardından Türk kadınının tarihin hiçbir döneminde zincire vurulmadığı ve vurulamayacağı hatırlatılarak tepki gösterilmişti. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından gösteriyi düzenleyen dernek üyeleri hakkında soruşturma başlatılmış ve Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal ise merkeze alınmıştı.

CHP'den pişkin savunma

Özellikle de kadınlar tarafından tepkilere neden olan görüntüler hakkında açıklamalarda bulunan CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, yaşananların siyasi bir algı operasyonu olduğunu söyledi.

Türk kadınına yapılan hakareti görmezden gelen Sarı, "AK Parti Hükümeti Balıkesir'in kurtuluş günü kutlamalarına gölge düşürmeye çalıştı" diyerek bir başka skandal açıklamaya imza attı.

Mizansen'miş

Yaşananların bir "mizansen" olduğunu savunan CHP'li Sarı, "Kurtuluş gösterileri sırasında kara çarşaf ve zincir kullanılan gösteriye verilen tepkiler yersizdir. Bu olaya siyasi bir anlam yüklemeye çalıştılar. Algı yaratma çabasına girdiler. Oysa orada bir mizansen var" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Molla kasım

ey chpli il başkanı kurtuluş günune kap kara zift karasını faşist zihniyetinizle gölgeyi siz düşürdünüz yuh olsun...
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osman

cagdas hayat yasamak (ne demektir)= mal gibi suhursuz nefse endeksli önünü görmeden bos bir hayat sürüp hayvan gibi yasamak ve pisman olup cehenneme girmek demektir...basarilar dilerim.
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