CHP'li başkandan partisine çok ağır sözler! 'İzmir'i parsel parsel satacaklar'

CHP İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, CHP yönetimine çok ağır suçlamalarda bulundu. Karabağ, "İzmir'in başına rant çetelerinin birinin adamını, bir soyguncuyu getirmek istiyorlar. İzmir'i parsel parsel satacaklar. İzmir köy gibi. Sebebi Büyükşehir Belediyesi" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi aday adaylığından çekilen CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, parti yönetimini ve bazı CHP'li belediye başkanlarını hedef aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığından kendi isteğiyle çekilen Bayraklı Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Hasan Karabağ, zehir zemberek açıklamalar yaptı.

"İzmir'i parsel parsel satacaklar"

İsim vermeden bazı partililerini suçlayan Karabağ, İzmir'in başına rant çetelerinin desteklediği bir ismin getirilmeye çalışıldığını belirterek, İzmirlilerin kente sahip çıkması çağrısında bulundu. Karabağ, "İzmir'e ve Bayraklı'ya sahip çıkın, yoksa İzmir'i parsel parsel satacaklar" dedi.

Kulislerde Karabağ'ın bu sözleriyle Kocaoğlu ve ekip arkadaşı olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Alaattin Yüksel, ilçesinde yaptığı arsa satışlarıyla gündeme gelen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Büyükşehir için adı geçen İzmir Milletvekili Murat Bakan ile CHP'li bazı aday adaylarını kastettiği öne sürüldü.