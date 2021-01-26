CHP'li Başkan'dan çeşme başında tecavüz! Düşük için bakın neler yapmış

Antalya'nın Aksu ilçesinde CHP üyesi olan Nurcan Y., CHP Aksu İlçe Başkanı K.Y'nin 2016 yılında kendisine zorla tecavüz ettiğini ve hamile kaldığını bebeğini düşürmesi için kendisini defalarca darp ettiğini belirtti.

CHP'de yaşanan taciz ve tecavüz skandalları bitmek bilmiyor. Skandalın adresi bu kez Antalya oldu. CHP Aksu İlçe Başkanlığı'nda yaşanan olay, akıllara durgunluk verdi. Parti üyesi Nurcan Y., CHP Aksu İlçe Başkanı K.Y.'nin 2016 yılında kendisine tecavüz ettiğini ardından hamile kaldığını ve bebeğin düşmesi için darp edildiğini iddia etti.

Çeşme başında tecavüz

Sabah'ın aktardığı habere göre; Antalya'ya bağlı Aksu ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki talihsiz kadın Nurcan Y., başından geçen korkunç olayı şöyle anlattı: "Ben o dönemde bir fabrikada çalışıyordum. CHP'ye üyeyim. Kendisiyle partiye gidip, gelirken tanıştım. O zamanlar böyle bir insan olduğunu bilmiyordum. Aksu'da yayla şenlikleri oluyordu. Yayladan dönerken gece saatlerinde ben su çeşmesine gitmiştim. Arkamdan gelmiş. Sonra bana tecavüz etmeye başladı. Karşı koydum ama başaramadım. Sonrasında da adım çıkmasın, rezil olmayayım diye dini nikahla evlendim. O dönemlerde ailem, K.Y. ile olmama çok karşı çıkmıştı. Ama ben dinlemedim."

"Aspirinle kola içerek düşük yaptım''

Tecavüzün ardından K.Y. ile ilişkisinin devam ettiğini söyleyen Nurcan Y., hamile kaldığını ve bebeğin düşmesi için fiziksel şiddete maruz kaldığını ileri sürerek, "Çocuğumu düşürmek için beni darp etti. 'Sen de diğerleri gibi çocuk doğurup, benden para istersin' diyordu. Bu yüzden çocuğu doğurmamı istemiyordu. Köpekler hamile kaldığı zaman düşük yapması için kolanın içine aspirin katılır. Bu insanlar için de geçerli. O zamanlar kola aldı. Bende içerisine aspirin attım onu içtim. 1 hafta kadar karnım ağrıyordu zaten sonrasında da düşük yaptım" ifadelerini kullandı.

Olayı yargıya taşıdı

Nurcan Y., yaşadığı olaydan iki yıl sonra CHP Aksu İlçe Başkanı K.Y.'nin eşi tarafından arandığını, K.Y.'nin toplamda 4 eşinin olduğunu söylediğini belirtti. K.Y. hakkında şikâyetçi olduğunu vurgulayan mağdur kadın, 'zorla cinsel tecavüz, çocuk düşürtme', 'ölümle tehdit' ve 'evlilik vaadiyle parasal çıkar sağlama' suçlamasıyla dava açtığını söyledi.

''İlgilenmediler"

CHP'nin konunun üzerini kapattığını dile getiren Nurcan Y., "CHP Genel Merkezi ve CHP Antalya İl Başkanlığı'na bildirdim. İlgilenmediler" dedi.