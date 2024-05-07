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Siyaset CHP'li başkan yönetimiyle birlikte istifa etti
Siyaset

CHP'li başkan yönetimiyle birlikte istifa etti

Yeniakit Publisher
2024-05-07 23:40:00 - 2024-05-07 23:44:57
CHP'li başkan yönetimiyle birlikte istifa etti

CHP Niğde İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yaşar, yaşadıkları haksızlıklar nedeniyle CHP İl Kadın Kolları Başkanlığından yönetimiyle birlikte istifa ettiğini açıkladı.

Fatma Yaşar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli Niğdeliler, kıymetli partililerim, sayın basın mensupları, yaşadığım haksızlıklar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Niğde İl Kadın Kolları Başkanlığından bugünden itibaren istifa etmiş bulunmaktayım. Benimle birlikte bu yolu yürüyen kadın kolları yönetiminde yer alan değerli arkadaşlarım da istifa etmiştir. Herkese emeklerinden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde CHP Niğde Gençlik Kolları Başkanı Orpen Nergiz de haksızlığa uğradığını belirterek, görevden alındığını açıklamıştı.

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