CHP’li başkan yardımcısına rüşvet kurşunu! +18 videosu sosyal medyada dolaşıyor

Olay, 31 Ocak Pazartesi CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin bodrum katındaki otoparkta meydana geldi. Kuşadası'nda otel işleten Harun Özekin, olay günü sabah saatlerinde başkan yardımcısı Turan'ın aracını park ettiği yerde pusu kurdu. Başkan yardımcısı Turan otoparka gelerek aracını park etti. Turan'ın otomobilinden inmesini bekledikten sonra karşısına geçen saldırgan belinden çıkardığı silahla 4 el ateş etti. Kurşunların isabet etmediği Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, belindeki silahını çekerek saldırgana karşılık verdi. Olayda her iki taraf da yara almazken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Özekin otoparktan koşarak ayrıldı. Özekin olaydan sonra polise teslim oldu.

Aldığınız rüşvetleri vereceksiniz

Saldırıyı gerçekleştiren Harun Özekin, otelinde polislere teslim oldu. Öztekin'in gözaltına alınırken, "Öldürmek istemedim. Bu sadece bir uyarıydı. Aldığı rüşvetleri geri verecek" diye bağırdı. Turan'ı rüşvet almakla suçlayan Özekin'in saldırının hemen sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu belirlendi. Özekin'in saldırıdan önce Facebook'tan "Seni vurmak istemedim. Aldığınız rüşvetleri vereceksiniz. Bu sana uyarıydı" yazması dikkat çekti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özekin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

+18 videosu sosyal medyada dolaşıyor

Öte yandan rüşvet aldığı iddia edilen Turan'ın başka vukuatları daha ortaya çıktı. +18 içerikli skandal videosu sosyal medyada dolaşan Oğuzhan Turan'ın Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde Kuşadası Belediyesi adına konuşmayı yapması da büyük tepki çekmişti.