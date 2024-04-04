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Gündem CHP’li başkan Kur’an’ı öperek göreve başladı! Laiklik elden gidiyeah!
Gündem

CHP’li başkan Kur’an’ı öperek göreve başladı! Laiklik elden gidiyeah!

Yeniakit Publisher
2024-04-04 11:06:00 -

CHP'li Alaşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu Kur'an-ı Kerim'i öptü Yerel seçimlerde üst üste ikinci kez başkanlığı kazanan Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu ikinci dönemine de Kur'an-ı Kerim'i öperek başladı.

Türkiye seçim süreçlerini tamamladı...

Genel seçimlerin ardından yerel seçimlerde de vatandaş tercihini yaptı.

Sonuçlara göre, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde CHP'nin adayı Ahmet Öküzcüoğlu, yeniden başkan seçildi.

Alaşehir’de ikinci kez Belediye Başkanı olarak seçilen Başkan Öküzcüoğlu, Sevgi Yolu üzerinde bulunan CHP Lokaline geldiğinde sloganlarla karşılandı.

Başkan Öküzcüoğlu, seçim süresi boyunca kendisiyle beraber çalışan partililere teşekkür etti.
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Mazbatasını aldı

Çoşkulu bir kalabalıkla sloganlar eşliğinde Sevgi Yolu- Cumhuriyet Meydanı üzerinden İlçe Seçim Kuruluna gelen Öküzcoğlu belediye meclisi üyeleri ile birlikte mazbatasını aldı.

"Hep beraber bu mutluluğu yakaladık"

Daha sonra Alaşehir Belediyesi önüne gelerek coşkulu kalabalığa teşekkür eden Ahmet Öküzcüoğlu, şunları söyledi:

Hep birlikte bir tekne yolculuğuna çıktık. Fırtınalı havaları, dalgaları beraber açtık ve ben size demiştim, okyanusta gemiyi batırmadık, dingin sularda gemiyi limana yanaştıracağız, demiştim. Hep beraber bu mutluluğu yakaladık. İşte o gemi bugün, bu limana yanaştı. Hep beraberiz. Haddini bilen, hakkını bilen başkan olacağım.

Kur'an-ı Kerim'i öptü

Alaşehir CHP İlçe Başkan vekili Mehmet Kayacık Başkan Öküzcüoğlu'na Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi.

Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, "Bu şanlı Türk bayrağını öperek teslim alıyorum, bu bayrağın bu göklerde dalgalanması için kanımın son damlasına kadar, son nefesime kadar savaşacağım. Bu kutsal kitabın bize ön gördüğü şekilde dinimizin tüm değerlerine sahip çıkacağım, haddini bilen hakkını bilen bir başkan olacağım." diye konuştu.

2019'da da aynı pozu vermişti

CHP'li Öküzcüoğlu, 2019 yerel seçimlerinde de kazandığında Kur'an-ı Kerim'i öperek göreve başlamıştı.

 

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Yorumlar

muşlu ve şeriatçı

senin partin Kuranı Kerimin hangi hükmünü kabul ediyor! müslüman dosdoğru olur. Kuranı Kerime saygılıysan, partinin İslama ve müslümanlara yaptıklarını da anlat. görelim tiyatro çevirmediğini, şow yapmadığını, münafıklık yapmadığını.

Güzel

Güzel hareket bunlar, birilerini rahatsız eder hemde çok rahatsız eder
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