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Gündem CHP'li başkan dehşet saçtı! 3 kişiyi silahla vurdu
Gündem

CHP'li başkan dehşet saçtı! 3 kişiyi silahla vurdu

Balıkesir'de bir kavga sırasında biri akrabası olan 3 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen CHP'li ilçe başkanı cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 12:48:00 -
CHP'li başkan dehşet saçtı! 3 kişiyi silahla vurdu

CHP Savaştepe İlçe Başkanı Umut D. ile esnaf odası başkanlığına aday olması konusunda kendisine destek vermediğini öne süren eniştesi Ahmet Ş, Cumhuriyet Mahallesi Hasan Ali Türker Caddesi'nde buluştu.

Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ş. ve yanındaki arkadaşlarının, Umut D'ye taşla saldırdığı ileri sürüldü. Umut D. tarafından aracındaki tabancayla vurularak yaralandığı iddia edilen Ahmet Ş. ile arkadaşları Mehmet A. ve Ozan K, sağlık ekiplerince Savaştepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edilen bu kişilerden Ahmet Ş. ve Ozan K, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaburgasının alt kısmından yaralanan Mehmet A'nın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlı Umut D, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Yorumlar

pislik yuvası soylu birlikte mi çalışıyorsunuz bu mafya teksas nedir mason yeni dünya düzeni öncesi abd de yaptığı gibi "outlaw" lık mı istiyor senden

mafya kaynayan pislik bir yer bu savaştepe falan
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