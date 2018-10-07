CHP'li Başkan belediye bütçesini memleketine aktardı

Memleketi Malatya’nın CHP’li Hekimhan Belediyesi’ne 354 bin lira ‘yardım’gönderen İzmir’in CHP’li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nun işçi ücretlerini dahi ödeyemediği ortaya çıktı.

İzmir’in CHP’li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bir yandan belediye bütçesinden memleketi Malatya’nın Hekimhan Belediyesi’ne yüzbinlerce TL ‘yardım’ göndermeye çalışırken, öte yandan Belediye’nin 2018 bütçesinde planlanan işçi ücretleri dahil bazı kalemlerdeki paranın tükendiğinden bahisle, diğer kalemlerden takviye talebinde bulundu.

Bütçe, personel ücretine yetmedi

Karabağlar Belediye Meclisi’nin Ekim gündeminde, Malatya’nın CHP’li Hekimhan Belediyesi’ne 354 bin TL yardım yapılması için protokol imza yetkisinin Başkan Selvitopu’na verilmesinin de yer aldığı öğrenilirken, bir diğer gündem maddesinde de, “Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personele yapılan ödemeler için 696 sayılı KHK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereği işlem yapılması nedeniyle 2018 yılı bütçesinde bu hizmetler için ayrılan ödeneklerin yıl sonuna kadar yetmeyeceği anlaşılmış olup...” ifadeleri yer aldı.

Yardımı cebinizden yapın!

Gelişmeyi değerlendiren Temiz İzmir Derneği’nin yayın organı Gaze-temiz.com’da, Selvitopu’na, “Memleketiniz Malatya’ya yardımda bulunmak istiyorsanız, kendi kazanımlarınızdan yapın” tepkisinde bulunuldu. Gaze-temiz.com’da şu ifadelere yer verildi: “Karabağlar sokaklarını önce sağlıklaştırın, sonra doğduğunuz ile destek verin! Karabağlar Belediyesinin kasalar dolu olacak ki, Malatya Hekimhan Belediyesinin sokaklarının iyileştirilmesi için belediye kasasından 354 bin TL para aktarabiliyorsunuz, o zaman kendi ilçenizde bulunan amatör spor kulüplerine daha fazla destek yapın! Bir yandan, Malatya Hekimhan Belediyesine 354 bin TL para aktarımı yapıyorsunuz. Diğer yandan da, 2018 yılı bütçesi yılsonuna kadar yetmeyeceğinden bahsediyorsunuz, doğduğunuz ile bir yardım yapacaksanız kendi birikimlerinizden yapın diyor ve ekliyoruz, Karabağlar Belediyesi meclis üyelerinin bu gündem maddesine karşı çıkacağını düşünmekteyiz!”