CHP'li başkan açıkladı: Başka partiden...

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Bayraklı’da aday gösterilmemesi durumunda başka bir partiden aday olacağı iddialarına tepki gösterdi. Başkan Karabağ, "Henüz daha aday bile belli değilken, şahsımla ilgili ‘aday gösterilmezse başka partiden aday olacak’ şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle bir şey söz konusu bile değildir” dedi.

"Mücadelem ölünceye kadar devam edecek"

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, bir partiden aday olacağı iddialarına tepki gösterdi. CHP'li Karabağ, açıklamasında şöyle konuştu:

"Partimiz henüz Bayraklı adayını belirlememişken, bazı kesimler tarafından şahsımla ilgili yapılan haberler gerçek dışıdır. Başka bir partiden aday olmam söz konusu değildir. Başka bir partiyle görüştüğümü iddia edenler yalan söylemektedir. Ben CHP’liyim. Altı okun başarısı için yıllardır mücadele ediyorum. Bu mücadelem ölünceye kadar devam edecek."