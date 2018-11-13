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CHP'li Barış Yarkadaş'a 'provokasyon' tepkisi: Savcılık soruşturma açacak mı?

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medyadan yeni bir provokasyona imza attı. M. Kemal büstlerine yönelik saldırıların sistemli biçimde sürdürüldüğünü iddia eden Yarkadaş, Adıyaman'da büste çıkarak 'o benim babam' diye sarılan madde bağımlısının heykele saldırdığını iddia etti.

13 Kasım 2018 Salı 20:12
CHP'li Barış Yarkadaş'a 'provokasyon' tepkisi: Savcılık soruşturma açacak mı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter'dan paylaştığı görüntülerde, M. Kemal büstüne yönelik saldırıların sistematik hale dönüştüğünü ileri sürdü.

Adıyaman'da çekilen görüntülerde büste çıkan bir madde bağımlısının 'o benim babam' diye heykele sarılmasını çarpıtan Yarkadaş, olayı takipçilerine, "Suriye'den göç ettiği öğrenilen bir kişi Atatürk heykelini parçalamaya çalışırken, yurttaşlarımız ve polisimiz müdahale ederek engelliyor." diye aktardı.

Görüntülerin CHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş tarafından kendisine gönderildiğini belirten Yarkadaş, M. Kemal büstlerine yönelik saldırıların sistemli biçimde sürdürüldüğünü iddia ederek provokatif ifadeler kullandı.

Twitter'dan böyle tepki gördü

Yarkadaş'ın provokasyonuna tepki gösteren Mehmet Mahmut Doğan adlı Twitter kullanıcısı, "Adıyaman Savcılığı yalan olduğu ortaya çıkmasına rağmen hala bu iftirayı yayan Barış Yarkadaş ve kaynak olarak belirttiği Hüseyin Buluş hakkında soruşturma açacak mı? Tutuklayacak mı? Yoksa 100 tane imza mı lazım?" diye yazdı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 20:12
  1. İstanbul
  2. Adıyaman
  3. barış yarkadaş
  4. Mustafa Kemal

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