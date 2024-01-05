CHP’li Barış Yarkadaş İmamoğlu’nun maskesini düşürdü

TV100 canlı yayınında konuşan Yarkadaş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

YARKADAŞ: İMAMOĞLU HER İLDE ADAY BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR

"Ekrem Bey, İstanbul'un 39 ilçesinin belediye başkanını belirlemekle yetinmiyor, İzmir'de, Antalya'da, Adana'da aday belirlemeye çalışıyor, Karadeniz'e zaten kimse giremiyor. Böyle bir parti mi olur? İtiraz ediyorum ve reddediyorum."

'MESAİSİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ ADAYLARA HARCIYOR'

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'un altyapısıyla, günlük yaşantısıyla İstanbul'un depreme hazırlanmasıyla, KİPTAŞ'ta konut üretmesiyle mükelleftir. Burayı 24 saat yaşayan bir şehir haline getirmesiyle mükelleftir. Ama Ekrem Bey, mesaisinin büyük bir bölümünü adaylara harcıyor.

CHP GENEL MERKEZİ SENİN SÖZ VERDİĞİN KİŞİLERE 'BİR DAKİKA KARDEŞİM' DİYOR

"Haliç Kongre Merkezi'nde kongre öncesi tüm aday adaylarına bol kepçeden adaylık dağıttın. Gaziosmanpaşa ve Güngören ilçe başkanlarına adayım sensin yeter ki kongreyi al dedin. Niye bugün açıklanmadı adaylar? Çünkü senin söz verdiğin kişilere CHP Genel Merkezi bir dakika kardeşim diyor."

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