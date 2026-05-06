CHP’li Balbay’dan Özgür Çelik güzellemeleri... Yine kısa sürede kitap çıkardı

28 Şubat’ın kalemşorlarından genç subaylar rahatsız haberleriyle postal goygoyculuğu yapan Mustafa Balbay, CHP’lilerin zayıf noktasını buldu.

Başta yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve casusluk soruşturmaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP’li Ekrem İmamoğlu ve malum parti üyelerine güzellemeler yaptığı kitaplarından sonra şimdi de yerine seçici kurul atanarak görevden alınan CHP eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e güzellemeler yaptığı bir kitap çıkardı. CHP’li Balbay, ‘Özgür İstanbul Çelik İrade’ adını verdiği kitabında, geçtiğimiz günlerde Mustafa Sarıgül ile siyasi çalışmalar yaptığı kareler ortaya çıkan Özgür Çelik’in hayatını anlattı.

Öte yandan CHP’li eski Milletvekili Mustafa Balbay’ın tutuklanan parti mensuplarıyla ilgili kitap çıkarması kamuoyunda ‘her krizi fırsata çeviriyor’ yorumlarını beraberinde getirdi.