İmam trenden atılarak öldürüldü!

Hindistan’da bir imamın darp edildiği kişiler tarafından hareket halindeki trenden atılarak öldürüldüğü belirtildi.

Hindistan’da bir imamın, seyir halindeki trenden atılarak öldürüldüğü belirtildi.

Din görevlisi Mevlana Tousif Rıza Mazhari’nin cansız bedeni 26 Nisan’da Hindistan'ın

Uttar Pradeş eyaletine bağlı Bareilly yakınlarındaki demiryolu hattında bulundu.

Demiryolu yetkilileri olayı “hareket halindeki trenden düşme sonucu meydana gelen kaza” olarak nitelendirirken, ailesi Mazhari'nin saldırıya uğradığını ve hareket halindeki trenden atıldığını belirtti.

Mazhari’nin eşi Tebessüm Hatun, saldırıya eşiyle yaptığı görüntülü görüşme sırasında şahit olduğunu belirterek, eşinin bir grup sarhoş tarafından darbedildiğini söyledi.

Olaya ilişkin olduğu belirtilen ve sosyal medyada yayılan 32 saniyelik ses kaydında, Mazhari’nin “Tebessüm, hemen polisi ara, beni çok kötü dövüyorlar” dediği aktarılıyor.

Tebessüm Hatun, eşine diğer yolculardan yardım istemesini söylediğinde Mazhari’nin kimsenin yardım etmediğini aktardığını ifade etti.

İmam Mazhari’nin, Kishanganj kentinde imamlık ve medrese eğitmenliği yaptığı, bir dini etkinliğe katılmak üzere Bareilly’ye gittiği öğrenildi.

Yetkililer olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturmayı sürdürürken, aile ise olayın cinayet olarak değerlendirilmesini talep ediyor.

Hindistan'da Müslümanlara karşı artan saldırılar

Hindistan’da son yıllarda Müslümanlara yönelik saldırı ve ayrımcılık iddialarında artış gözlemleniyor. Özellikle bazı bölgelerde yaşanan linç vakaları, ibadet yerlerine yönelik saldırılar ve nefret söyleminin kamusal alanda daha görünür hale gelmesi, bu tartışmaları yoğunlaştırıyor.

İnsan hakları örgütleri ve uluslararası gözlemciler, söz konusu gelişmelerin toplumsal barış ve hukukun üstünlüğü açısından endişe verici olduğunu belirtirken, yetkililerin bu tür olayların önlenmesi ve faillerin hesap vermesi konusunda daha etkin adımlar atması gerektiğini vurgulamaktadır.

Kaynak: Mepa News