Gündem
13
Yeniakit Publisher
Beceriksiz CHP hizmete de takoz! Hem yapmıyorlar hem yapana engel oluyorlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beceriksiz CHP hizmete de takoz! Hem yapmıyorlar hem yapana engel oluyorlar

Arnavutköy’e hizmet gitmesini hazmedemeyen CHP’li İBB yönetimi, Haraççı Kavşağı’nda yine takoz siyasetine soyundu! Kendi sorumluluk alanındaki bölgeye iki yıldır tek bir çivi dahi çakmayan beceriksiz yönetim, halkın mağduriyetini gidermek için kolları sıvayan Arnavutköy Belediyesi’ne zabıta ve meclis üyeleriyle fiziki müdahalede bulunarak engel oldu! Yapmadıkları gibi yapanın da önünü kesen bu zihniyet, hizmet bekleyen vatandaşın çalışmasını yarım bırakarak gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi!

Haraççı Kavşağı’nda Arnavutköy Belediyesi’nin başlattığı peyzaj çalışması, İBB ekiplerinin müdahalesiyle durduruldu. Uzun süredir düzenleme yapılmayan alanda başlatılan çalışma da yarım bırakıldı. Arnavutköy Belediyesi tarafından Haraççı Kavşağı’nda çalışması başlanan peyzaj düzenlemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle engellendi.

Arnavutköy Belediyesi ekipleri, kavşakta çevre düzeni ve görsel iyileştirme sağlamak amacıyla çalışma başlatırken, İBB ekipleri alana gelerek uygulamaya izin vermedi. Kavşağın kendi sorumluluk alanlarında olduğunu belirten ekipler, başlatılan çalışmayı da durdurdu. Yaşanan müdahale sırasında CHP’li meclis üyelerinin de sahada yer alması dikkat çekti.

“NE ZAMAN HİZMETE BAŞLASAK MÜDAHALE EDİLİYOR” Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı, “İBB yönetimine defalarca buradaki çalışmanın yapılması gerektiğini bildirdik.

Ancak iki yıldır herhangi bir çalışma yapılmadığı gibi verilen sözler de tutulmadı. Buna istinaden Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu’nun talimatlarıyla çalışmalara başladık.

Ne zaman ki hizmet üretimine başladık, CHP’li meclis üyeleri ve İBB zabıtası çalışma yapan işçilerimize fiziki müdahalede bulundu. Hizmeti engellemeye yönelik bu hareketi üzülerek kınıyoruz.

Yaşanan bu olay üzerine İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu’nu arayarak iki aylık süre talep etmiş ve bu süre içerisinde çalışmanın tamamlanacağı yönünde söz vermiştir.

Belediye Başkanımız da bu söze istinaden Arnavutköy Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını durdurarak iki aylık bir müsaade vermiştir. Arnavutköy Belediyesi olarak İBB tarafından verilen sözlerin takipçisi olacağımızı ve verilen süre içerisinde çalışmaların yapılmaması durumunda Haraççı’da olduğu gibi ilçemizin diğer noktalarında da Arnavutköy Belediyesi olarak takipçisi olacağız ve hizmet üretmeye devam edeceğimizi bildiririz” ifadelerini kullandı.

Bölgede uzun süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından herhangi bir peyzaj düzenlemesinin hayata geçirilmemiş olması dikkat çekerken, başlatılan çalışmanın da durdurulması “hizmetin aksadığı” yönündeki eleştirileri beraberinde getirdi.

Planlanan peyzaj düzenlemesinin hayata geçirilememesiyle birlikte, Haraççı Kavşağı’nda hem mevcut eksiklikler giderilemedi hem de başlatılan çalışma sonuçsuz kaldı.

Kavşağın kendi sorumluluk alanında olduğunu iddia eden İBB, başlatılan düzenlemeyi durdurarak halkın hizmet almasını engelledi.

İBB yönetiminin bölgedeki çalışma için defalarca uyarılmasına rağmen iki yıldır verilen sözlerin tutulmadığı belirtildi.

CHP’li meclis üyeleri ve İBB zabıtası çalışma yapan işçilerimize fiziki müdahalede bulundu.

