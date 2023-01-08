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Siyaset CHP'li Aytuğ Atıcı: HDP, CHP'nin içinden çıkmış bir partidir
Siyaset

CHP'li Aytuğ Atıcı: HDP, CHP'nin içinden çıkmış bir partidir

CHP'li Aytuğ Atıcı, 'HDP yönetimiyle HDP seçmenini hep ayırdım ben. Bakın neden HDP seçmeni söyleyeyim. Çünkü HDP, CHP'nin içinden çıkmış bir partidir.' sözleriyle işin aslını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 01:02:00 -

İktidarın karşısında kümelenen çok bileşenli muhalefet partilerin oluşturduğu altılı masada ise seçim yaklaştıkça bir tedirginlik hali oluştu. Ortak aday açıklamada geç kalınması ve muhalefetin tutarsız söylemleri tabanını kararsız bir hale sokuyor. Adaylık kaosunun yanı sıra mevcut altı partinin oy potansiyelinin yetersiz olması nedeniyle terör örgütü uzantısı HDP'ye sürekli mavi boncuk gönderiliyor.

En yakın zamanda adaylarının kim olacağını açıklayacaklarını bildirdi

Altılı masada taht ve bakanlık kavgaları yaşanırken bugün altılı masaya karşı çıkış yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kendi adaylarıyla cumhurbaşkanlığı seçimine gideceklerini vurgulayarak, en yakın zamanda adaylarının kim olacağını açıklayacaklarını bildirdi.

Buldan, "HDP, kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaracak, kim olacağını en yakın zamanda Türkiye halklarıyla paylaşacağız" sözlerini sarf etti.

Buldan'ın kendi adaylarıyla seçime gireceklerini açıklaması ana muhalefet partisinde panik oluşturdu. CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, tabanına HDP ile birlikteliği kabul ettirmek için yeni bir dayatmaya kalkıştı.

"Tarih böyle değil mi?"

Atıcı'nın açıklaması şöyle:

"HDP yönetimiyle HDP seçmenini hep ayırdım ben. Bakın neden HDP seçmeni söyleyeyim. Çünkü HDP, CHP'nin içinden çıkmış bir partidir. HDP, geçmişte CHP'nin içinden çıkmış bir partidir. O HEP döneminde"

Atıcı, sunucunun, "Hocam bu manşet olur" sözlerine de "Öyle. Tarih böyle değil mi?" diye yanıt verdi.

Ulusalcı CHP seçmeninin, Atıcı'nın sözlerine ne diyeceği merak konusu oldu.

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