CHP’li Aylin Nazlıaka’dan skandal sözler: İlkokuldan itibaren bakın neyin eğitimini vereceklermiş!

Deniz Baykal’a kurulan ‘kaset’ kumpası sonrasında genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinden saçılan sözler CHP zihniyetinin ne derece ‘kirli’ olduğunu gözler önüne seriyor.

“Sırf kadın oldukları için öldürülüyor”

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Tele1’deki ‘Gün Ortası’ programına bağlandı. Türkiye’de kadınlara yönelik şiddetin tüm hızıyla devam ettiğini iddia eden Nazlıaka, şunları söyledi:

“Geçen yıl 197 kız kardeşimizi, kadına yönelik şiddet nedeniyle kaybettiğimizi asla ve asla unutmuyoruz. Bugün Türkiye’deki kadınlar, sırf kadın oldukları için öldürülüyorlar.”

İktidara gelmeleri halinde kadın istihdamını artıracaklarmış!

Kendi partisinde yaşanan ‘taciz ve tecavüz’ olaylarını görmemezlikten gelen Aylin Nazlıaka, iktidara gelmeleri halinde kadın istihdamını daha da artıracaklarını iddia etti.

Skandal sözler: Sapkınlığın eğitimini ilkokulda vereceklermiş!

Türk gençliğini cinsiyet bunalımına sokup ‘eşcinsel’ sapkınlık batağına yönelik skandal sözler söyleyen Aylin Nazlıaka, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz dostlarımızla birlikte iktidara geldiğimizde, ilkokul çağından itibaren Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni içselleştirilmesi amacıyla çocuklar eşitlik eğitimi alacaklar.”