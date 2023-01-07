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Siyaset CHP'li Aylin Nazlıaka’dan güldüren sözler
Siyaset

CHP'li Aylin Nazlıaka’dan güldüren sözler

CHP’nin başını çektiği altılı masanın henüz cumhurbaşkanı adayı bile belirlenememişken CHP’li Aylin Nazlıaka’nın sergilediği özgüven alay konusu oluyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 16:18:00 -
CHP'li Aylin Nazlıaka’dan güldüren sözler

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, YaşamHak otobüsü ile gittiği İzmir’in Kiraz ilçesinde etrafındaki üç beş kadına hitaben yaptığı konuşmada, “İktidara geliyoruz. Birilerini bunun korkusu sardı. Önceki seçimlerde bir korku duvarı örmüşlerdi, şimdi ördükleri o duvar onların üstüne yıkılacak. O korku duvarının altında kalacaklar” diyerek herkesi güldürdü.

“Kendi ördükleri duvarın altında kalacaklar”

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, YaşamHak otobüsü ile gittiği İzmir’in Menderes, Kiraz, Efes Selçuk ve Beydağ ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Nazlıaka, Kiraz’da YaşamHak otobüsünden halka seslendi. Nazlıaka, “İktidara geliyoruz! Birilerini bunun korkusu sardı. Önceki seçimlerde bir korku duvarı örmüşlerdi şimdi bu korku duvarı onların üstüne yıkılacak! Kendi ördükleri duvarın altında kalacaklar” dedi.

“AKP bizi kandırdı!”

Nazlıaka, İzmir’in Kiraz ilçesinde düzenlenen CHP üye katılım töreninde partiye katılan yeni kadın üyelerin rozetlerini taktı. Kiraz Belediyesi AKP Meclis Yedek Üyesi Fatma Çaybaşı, CHP’ye geçiş yaptı. Çaybaşı, yıllarca AKP için çalıştığını fakat karşılığında hizmet alamadıklarını belirtti ve şunları anlattı: “Kazansak da kazanmasak da yolunuzu yapacağız dediler. Yapmadılar! Herkesi böyle kandırdılar. Bizim köyümüzde ben AKP’yi birinci parti çıkardım, çok çalıştım ama sözlerinde durmadılar. Meclis üyesi adayı olarak çok koşturdum, beni konuya komşuya mahçup ettirdiler. Artık CHP Kadın Kollarında çalışacağım.”

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