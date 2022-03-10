CHP'li Aylin Nazlıaka BAE ve S. Arabistan üzerinden partisini fena gömdü!

CHP Parti Meclisi Üyesi CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında Meclis’teki kadın temsil oranının azlığından dem vurdu.

Nazlıaka sosyal medya hesabından ise şunları yazdı:

“Parlamentoda kadın temsilinde çok geride kaldık! Birleşik Arap Emirlikleri’nde parlamentoda kadın temsili yüzde 22,5 ; Suudi Arabistan'da yüzde 19.9. Türkiye'de seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında kazanan kadınların parlamentoda temsil oranı yüzde 17.2.”

Türkiye’nin bu noktada Birleşik Arap Emirlikleri ile S. Arabistan’ın bile gerisinde kaldığını söyleyen Nazlıaka, dolaylı yoldan BAE ve S.Arabistan’ın partisinden daha çok kadın haklarına önem verdiğini ifade etmiş oldu.

Çünkü son genel seçimlerde AK Parti’nin 295 milletvekilinden 52'si, CHP'nin ise 146 milletvekilinden sadece 18'i kadındı. AK parti yüzde 17.6 kadın vekil çıkarırken, CHP 10.9'da kalmıştı.

Nazlıaka’nın bu çıkışı “BAE ve Suudi Arabistan’ın CHP den daha demokratik ve kadın haklarına saygılı olduğunu söylüyor” yorumlarını da beraberinde getirdi.