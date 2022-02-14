  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'li Aykut Erdoğdu: HDP’yi PKK'dan kurtarmalıyız
Siyaset

CHP'li Aykut Erdoğdu: HDP’yi PKK'dan kurtarmalıyız

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 6 parti liderinin bir araya geldiği toplantıda HDP’nin yer almamasının sebebinin Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli olduğunu iddia etti. HDP’nin terör örgütü gibi yansıtıldığını ve bu yüzden açıkça görüntü verilmediği imasında bulunan Erdoğdu, "Terör örgütüyle duygusal ilişkisi var. HDP’yi terör örgütünden kurtarmalıyız" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 17:36:00 - 2022-02-14 17:36:38
CHP'li Aykut Erdoğdu: HDP’yi PKK'dan kurtarmalıyız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine; İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi genel başkanları, Ankara'da çalışma yemeğinde bir araya geldi.

HDP yemekte yok

Gizli ittifak ortağı HDP'nin yemekte yer almamasına, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, "Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz" sözleriyle tepki göstermişti.

Kılıçdaroğlu, HDP ile bir sorunlarının bulunmadığını ve görüşmeye açık olduklarını belirterek, "HDP’yi yok saymıyoruz. HDP’yle de görüşüyoruz. İhtiyaç olduğunda yine görüşeceğiz" derken, CHP'den bugün yeni bir açıklama daha geldi.

Sebebi Erdoğanmış

Karar TV yayınına katılan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, HDP'nin yemekte bulunmamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bağladı.

PKK'yla bağını gizlemeyen HDP'nin, Erdoğan ve Bahçeli tarafından terör örgütüymüş gibi gösterildiğini savunan Erdoğdu, bu yüzden çekindikleri imasında bulunarak şunları söyledi: Tamamıyla Erdoğan’ın varlığı yüzünden. Devlet Bey’in de yüzünden. Bizi öyle bir yere itiyorlar ki koskoca siyasi partiyi bir terör örgütü olarak gördüler.

PKK'yla ilişkileri var

Konuşmasının devamında HDP'yi terör örgütünden kurtarmaları gerektiğini ifade eden Erdoğdu, "Bir terör örgütü var. HDP’nin bununla duygusal ilişkileri var. Belki şey ilişkileri de vardır. Bunun üzerinden gelmemiz gereken tek konu HDP’yi terör örgütünden kurtarmak" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay