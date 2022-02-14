CHP'li Aykut Erdoğdu: HDP’yi PKK'dan kurtarmalıyız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine; İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi genel başkanları, Ankara'da çalışma yemeğinde bir araya geldi.

HDP yemekte yok

Gizli ittifak ortağı HDP'nin yemekte yer almamasına, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, "Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz" sözleriyle tepki göstermişti.

Kılıçdaroğlu, HDP ile bir sorunlarının bulunmadığını ve görüşmeye açık olduklarını belirterek, "HDP’yi yok saymıyoruz. HDP’yle de görüşüyoruz. İhtiyaç olduğunda yine görüşeceğiz" derken, CHP'den bugün yeni bir açıklama daha geldi.

Sebebi Erdoğanmış

Karar TV yayınına katılan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, HDP'nin yemekte bulunmamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bağladı.

PKK'yla bağını gizlemeyen HDP'nin, Erdoğan ve Bahçeli tarafından terör örgütüymüş gibi gösterildiğini savunan Erdoğdu, bu yüzden çekindikleri imasında bulunarak şunları söyledi: Tamamıyla Erdoğan’ın varlığı yüzünden. Devlet Bey’in de yüzünden. Bizi öyle bir yere itiyorlar ki koskoca siyasi partiyi bir terör örgütü olarak gördüler.

PKK'yla ilişkileri var

Konuşmasının devamında HDP'yi terör örgütünden kurtarmaları gerektiğini ifade eden Erdoğdu, "Bir terör örgütü var. HDP’nin bununla duygusal ilişkileri var. Belki şey ilişkileri de vardır. Bunun üzerinden gelmemiz gereken tek konu HDP’yi terör örgütünden kurtarmak" dedi.