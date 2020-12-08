CHP'li Aydoğan, Silivri'deki arazi tahsisiyle ilgili yargıya başvuracaklarını bildirdi

TBMM (AA) - CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Silivri'deki 172 dönümlük bir arazinin özel bir firmaya tahsisinin kanuna aykırı olduğunu öne sürerek, yargıya başvuracaklarını söyledi.

Aydoğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kızılay'ın, Hazine tarafından kendilerine tahsis edilen bir arazinin imar uygulamaları yapılarak teslim edilmesi için Silivri Belediye Başkanlığı'na başvurduğunu belirtti.

Hazine tarafından böyle bir tahsis yapılmadığını anlatan Aydoğan, Kızılay'ın bu başvuruyu yaptıktan sonra "buhar" olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu arazinin, Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak'ın şirketi MAXICELLS firmasına tahsis edildiğini dile getiren Aydoğan, "Bu karar, kendi içinde bir dolanma yoludur. Cumhurbaşkanı kararıyla Hazine arazilerinin tahsisini düzenleyen kanuna aykırı bir yol yürünüyor. Kanun ve yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atlanılmaya çalışılıyor. 350 milyonluk rayiç bedeli olan bir arazi, 4 milyon 700 bin liraya bu şirkete tahsis ediliyor." dedi.

Tahsis işlemine ilişkin yargıya başvurulacağını bildiren Aydoğan, kararın yargıda kabul görme ihtimali olmadığını savundu.

Aydoğan, Cumhurbaşkanlığı kararının geri alınması çağrısında da bulundu.



