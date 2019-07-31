CHP'li Avcılar Belediyesi'nden şok hareket! Kardeş belediyeyi AK Parti kazanınca...
Avcılar Belediyesi, kendisiyle 'kardeş belediye' olan Çanakkale Geyikli Belediyesi'ni son seçimlerde AK Parti'nin alması üzerine tuhaf bir harekette bulundu. Avcılar Belediyesi, daha önce verdiği araçları Geyikli'den geri istedi ve aldı.31 Temmuz 2019 Çarşamba 21:49
CHP'li Avcılar Belediyesi, geçtiğimiz dönem CHP'li olan Çanakkale'nin Geyikli Belediyesi ile kardeş belediye olmuş ve Geyikli'ye bir kamyon, bir kepçe ve iki motor vermişti.
"Kardeş belediye" AK Parti'ye geçince araçları geri aldılar
Ancak 31 Mart yerel seçimlerinde Geyikli Belediyesi'ni AK Parti kazanınca Avcılar Belediyesi verdiği araçları Geyikli'den geri istedi.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın verdiği bilgiye göre Avcılar Belediyesi, 8 defa yazı göndererek ısrarla araçları istedi.
Belediyenin ihtiyacı olmasına rağmen ısrarla geri istediler
Geyikli Belediyesi önce bu araçlara bir süre daha ihtiyacı olduğunu ifade etse de, ısrarla gelen yazılardan bunalarak araçları geri gönderdi.
Bülent Turan: Hiç aklımıza gelmedi böyle bir şey yapmak
Konuyla ilgili sitemini dile getiren Bülent Turan şu ifadeleri kullandı:
"Peki biz ne kaybettik? Bayramiç'i kaybettik, Çan'ı kaybettik, Umurbey'i kaybettik. Dünya kadar araç vermiştik oralara. Hiç aklımıza gelmedi böyle bir şey yapmak.
"Bizim kültürümüz, ahlakımız bu değil"
Bizim kültürümüz, ahlakımız bu değil. Milletin partisi olmaz. Seçim bitti, işimize bakarız. Ama Avcılar'daki belediye gelmiş, bizim Geyikli'den araçları istemiş ve almış.
Ülgür Bey'e (Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediye Başkanı) söyledim. Geyikli'nin nüfusu 2 bin, 3 bin. Çanakkale'nin 100 bin. Ya Avcılar'ı ikna et, ya da 3 araç sen ver dedim. Bakacağım falan dedi."
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