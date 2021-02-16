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Gündem CHP'li Ankara yönetimi pazarcıyı çileden çıkarttı! 'Bizi hayvan yerine koyuyorlar'
Gündem

CHP'li Ankara yönetimi pazarcıyı çileden çıkarttı! 'Bizi hayvan yerine koyuyorlar'

CHP'li Fethi Yaşar tarafından yönetilen Yenimahalle'nin Karşıyaka pazarı esnafı, kendilerine verilen kapalı pazar yeri sözünün tutulmaması nedeni ile isyan etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 21:17:00 - 2021-02-16 21:21:39

 Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr 

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Ankara Yenimahalle'de Karşıyaka pazarı esnafını ziyaret etti. Pazarcılar kendilerine kapalı yer sözü veren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a sözünü tutmaması sebebi ile isyan etti: "Bizi insanlıktan çıkarttı. Hepimizi hayvan yerine koyuyorlar."

'Kapalı pazar yeri değil iş merkezi yaptı, yandaşlarına kiraya verdi'

Başkent Ankara'da yaşanan yoğun kar yağışı pazarcı esnafı ile pazar alışverişine gelen vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın ziyaret ederek sorunlarını dinlediği CHP yönetimindeki Yenimahalle esnafı, yaşadığı zorlukları anlattı. Pazarcılardan Ali Özer, CHP'li Başkan Fethi Yaşar tarafından kandırıldıklarını belirterek, "CHP zihniyetinin bize yaptığı pazara bakar mısınız? Fethi Yaşar denilen zat bizi, 'Size kapalı pazar yeri yapacağız' sözü ile hepimizi kandırdı. Şu halimize bir bakın. İnsanlıktan çıkıp, hayvan durumuna düştük. 'Kapalı pazar yapacağız' diyerek elimizden aldığı yere iş merkezi dikti. Orayı da kendi yandaşlarına kiraya verdi." dedi.

'İşgaliye parası almayı biliyorlar ama hizmet yok'

Özer, sözlerine şöyle devam etti: "Mallarımız yağışa maruz kaldı. Şu mallarımızın haline bakın. İşgaliye parası almayı biliyorlar ama yoğun kar yağışına rağmen bir tuzlama bile yapmadılar."

'CHP'liyiz ama şikayetçiyiz'

CHP seçmeni olduğunu belirten bir başka esnaf ise şunları söyledi: "Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kapalı pazar yeri yapacağım diye bizi kandırdı. Biz CHP'liyiz ama şikayetçiyiz. Kandırıldık."

Yılmaz, esnafa söz verdi

Öztürk Yılmaz, ziyaret ederek sorunlarını dinlediği Yenimahalle esnafına, "Kapalı yer konusunu mutlaka TBMM'de gündeme getireceğim." diyerek söz verdi.

 

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Yorumlar

ahmet

diyer esnaf ak eleştiri yapıyor onları niye vermiyon veremezsin akit
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