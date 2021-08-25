  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
MEBBİS
Biden: Ne kadar erken çıkarsak o kadar iyi
İngiliz polisinin şiddeti kameraya yansıdı!
Türkiye ve ABD arasında Afganistan teması!
Gündem CHP'li Altay'dan çirkin sözler: Haçlılara rahmet okuturlar
Gündem

CHP'li Altay'dan çirkin sözler: Haçlılara rahmet okuturlar

CHP'li Engin Altay, canlı yayında Afganistan'da yaşanan gelişmeleri değerlendirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, 'Taliban'ın cisimleşmiş hali' diyerek. AK Parti hükümeti içinse Altay 'Haçlılara rahmet okutur' diyerek bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 00:48:00 -

KRT TV canıl yayının gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, Afganistan'daki son gelişmelerle ilgili konuştu.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Altay, skandal ifadeler kullandı.

CHP'li Altay: Erdoğan Taliban'ın cisimleşmiş halidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Taliban'a benzeten Altay, "Erdoğan bir gaflet uykusunda değilse ki bir gaflet uykusunda olmasını arzu ederim bu noktada. Erdoğan Taliban'ın cisimleşmiş halidir" diye konuştu.

"AK Parti Haçlılara rahmet okutur"

Erdoğan düşmanlığıyla iyice sınırı aşan Altay Haçlılara da rahmet okuyarak "Moğollar bu memleketi bu kadar ağır istilaya tabi tutmadı. Haçlılar bu kadar ağır istilaya tabi tutmadı. Timur bu memleketi bu kadar ağır hasar tahribat yaratmadı. Bunların istilası Moğollara, Timur'a ve Haçlılara rahmet okutur." dedi.

Geçen hafta Engin Özkoç hakaret etmişti

Engin Altay gibi CHP Grup Başkanvekilliği görevinde olan Engin Özkoç da geçen hafta KRT TV ekranlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti.

Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay