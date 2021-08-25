CHP'li Altay'dan çirkin sözler: Haçlılara rahmet okuturlar

KRT TV canıl yayının gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, Afganistan'daki son gelişmelerle ilgili konuştu.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Altay, skandal ifadeler kullandı.

CHP'li Altay: Erdoğan Taliban'ın cisimleşmiş halidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Taliban'a benzeten Altay, "Erdoğan bir gaflet uykusunda değilse ki bir gaflet uykusunda olmasını arzu ederim bu noktada. Erdoğan Taliban'ın cisimleşmiş halidir" diye konuştu.

"AK Parti Haçlılara rahmet okutur"

Erdoğan düşmanlığıyla iyice sınırı aşan Altay Haçlılara da rahmet okuyarak "Moğollar bu memleketi bu kadar ağır istilaya tabi tutmadı. Haçlılar bu kadar ağır istilaya tabi tutmadı. Timur bu memleketi bu kadar ağır hasar tahribat yaratmadı. Bunların istilası Moğollara, Timur'a ve Haçlılara rahmet okutur." dedi.

Geçen hafta Engin Özkoç hakaret etmişti

Engin Altay gibi CHP Grup Başkanvekilliği görevinde olan Engin Özkoç da geçen hafta KRT TV ekranlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti.

Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' demişti.