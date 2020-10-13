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Ekonomi CHP'li Akın: "Çiğ sütün referans fiyatı en az 3 lira olmalı"
Ekonomi

CHP'li Akın: "Çiğ sütün referans fiyatı en az 3 lira olmalı"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 11:59:28 -
CHP'li Akın: "Çiğ sütün referans fiyatı en az 3 lira olmalı"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, çiğ sütün referans fiyatının en az 3 lira olması gerektiğini bildirdi.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, 2002'de bir çuval yemin 13 lira, bugün ise 111 lira olduğunu, yem fiyatının 18 yılda 8,5 kat arttığını belirterek, "2002'de çiğ süt 35 kuruştu. Bugün 2 lira 30 kuruş. Süt üreticisinin zarar etmemesi, kazanabilmesi için çiğ süt fiyatının en az 8,5 kat artması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Akın, şunları kaydetti:

"O halde çiğ sütün referans fiyatı en az 3 lira olmalı. Süt üreticisinin talep ettiği 3 liranın enflasyonu gerekçe gösterilerek verilmemesi üreticiye yapılan en büyük haksızlık. Enflasyondan korkan iktidar, acısını süt üreticisinden çıkardı. Ama çarşı pazarda vatandaşın enflasyonu zaten TÜİK’in açıkladığından çok daha yüksek. Ekim ayı başında elektrikte yüzde 5,7 zam yapıldı. Bunun enflasyona etkisi yok muydu? Elektrik ücretinin tüketici fiyatı enflasyonu sepetindeki ağırlığı yüzde 3 seviyesine yakın. Dolayısıyla yüzde 5’lik bir zam yıllık enflasyon üzerindeki etkisi yaklaşık 0,15 puan oluyor. Süt üreticisinin suçu ne?"


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