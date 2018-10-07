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CHP'li Akif Hamzaçebi: Aday gösterilirsem...

CHP Genel Sekreteri Hamzaçebi CNN TÜRK'te yerel seçimde İstanbul, Ankara ve Antalya'yı mutlaka istediklerini belirterek "Aday gösterilirsem kazanırım" açıklamasını yaptı.

07 Ekim 2018 Pazar 11:14
CHP'li Akif Hamzaçebi: Aday gösterilirsem...

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CNN TÜRK'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.. CHP'de adaylık başvurularının başladığını belirten Hamzaçebi, belediye başkanlığı veya meclis üyeliği için aday olmak isteyenlerin 19 Ekim akşamına kadar başvuru yapılabileceğini söyledi. 

Hamzaçebi'nin değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle: 

- İstanbul, Ankara ve Antalya'yı mutlaka istiyoruz. 

- Gelirken sokak satıcısından simit aldım 1 TL 75 kuruş. Bir de çayı ekleyin 3 TL 25 kuruş. 6 kişilik aileyi alırsak bu rakam 19 TL 50 kuruştur. 3 öğüne bunu  vurursanız 58 TL'dir. Erdoğan da aynı örneği vermişti. Bir aylık rakam 1753 TL'dir. Asgari ücreti düşünün. Bugün Türkiye'yi yönetenler, vatandaşımıza bir simit ve çayı çok görüyor. Simit- çay fiyatı ekonominin halini yansıtıyor. 

"Merkez Bankası bağımsız karar almadı"

- Yeni programa göre 2019'da kemer sıkacağız. Türkiye'de hukuk askıda, Merkez Bankası ve yargı bağımsızlığına kadar hukuk işlemiyor. Merkez Bankası faizi yüzde 24'e çıkarttı. Yüzde 24 ciddi bir artış ama bir etki yaratmadı, dolar hala 6 TL'nin üzerinde. Doların düşmesi için önce hukuk düzelmeli. En büyük problem: Bu kararı bağımsız Merkez Bankası almadı. Kimse bu karara güvenmiyor. Talimatla alınmış bir karar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın izni olmaksızın bu faiz oranının artması mümkün değil. Merkez Bankası daha az faiz artışı yapabilirdi. 

- Yeni Ekonomi Programı'na "Demokrasi ve Hukuk" bölümü ekleyin dedim. Eklenmeli. 

AB üyeliği referandumu

- Avrupa Birliği ile yakınlaşma olumlu gelişmedir. Ama tüm bu olumlu gelişmeler sırasında Erdoğan, AB üyeliğini referanduma götürmekten bahsetti... Türkiye tarihsel olarak yönünü Batı'ya çevirmiştir. Sayın Erdoğan 1 Ekim 2011'de Meclis'te bir konuşma yaptı ve 'AB'ye tam üyelik sürecini kararlılıkla yürüttük' dedi. Sayın Erdoğan referandum yerine bu cümlesini tekrar etse çok daha iyi olur. 

- AB yolunda Türkiye kararlılıkla yürüse AB'nin kapıları Türkiye'ye açılacaktır. 

- Muharrem İnce ile Sayın Kılıçdaroğlu arasında bir küskünlük yok. Asla. Aramızda bir sorun yok.

"Aday gösterilirsem kazanırım"

- Aday gösterilirsem kazanırım. Adayım, çalışıyorum, hala iddialıyım. Yapılacak bütün araştırmalarda ben çıkacağım. AK Parti'nin adayı kim olacak ondan hiç emin değilim ama güçlü bir aday gösterilecektir. 

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 11:14
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. CHP Genel Sekreteri Hamzaçebi

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