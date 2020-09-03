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Ekonomi CHP'li Ağbaba, ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi:
Ekonomi

CHP'li Ağbaba, ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi:

"Döviz kurlarında yaşanan artışlar gösteriyor ki tek haneli enflasyon oranları artık hayal"

Yeniakit Publisher
2020-09-03 14:03:41 -
CHP'li Ağbaba, ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Döviz kurlarında yaşanan artışlar gösteriyor ki tek haneli enflasyon oranları artık hayaldir." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye’de enflasyon oranlarının adeta çift hanelere demir attığını vurgulayan Ağbaba, son 10 aydır enflasyon rakamlarının çift hanelerin altına düşmediğini belirtti.

Ağustos ayında 0,86 oranında artarak 11,77 olan enflasyon oranının döviz kurlarının bu şekilde artmaya devam etmesiyle daha yüksek seviyelere çıkacağını savunan Ağbaba, halkla adeta alay eden açıklamalarla ekonomideki krizin gölgelenemeyeceğini ileri sürdü.

Ağbaba, şunları kaydetti:

"Türkiye’deki milyonlarca yurttaşın yoksul olması bir kader değil bizzat AKP’nin sorumsuz ekonomi yönetiminin bir sonucudur. Döviz kurlarında yaşanan artışlar gösteriyor ki tek haneli enflasyon oranları artık hayaldir. Yani Merkez Bankasının yüzde 8,9'luk yıl sonu enflasyonu hedefinin şimdiden hiçbir geçerliliği ve gerçekliği kalmamıştır. Türkiye ayrıca yüzde 13,51'lik gıda enflasyonu oranı ile Avrupa ülkeleri arasında en yüksek gıda enflasyonuna sahip ülkedir. Ve yine Türkiye şu anki verilere göre G-20 ülkeleri arasında Arjantin'den sonra en yüksek ikinci enflasyona sahip ülke konumundadır."

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