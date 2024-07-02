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Gündem CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ihalelerinde usulsüzlük
Gündem

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ihalelerinde usulsüzlük

Yeniakit Publisher
2024-07-02 15:51:00 -
CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ihalelerinde usulsüzlük

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesine yapılan ihale ve rüşvet soruşturmasında 12 sanık hakkında 7-19 yıl arasında hapis istemi ile dava açıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 61,5 milyon lirayı bulan reklam ihalelerine fesat karıştırdıkları, rüşvet alıp verdikleri iddiasıyla 5'i tutuklu 12 şüpheli hakkında 7 ile 19'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne bir reklam firması sahibi, 22 Temmuz 2022'de 'Rüşvet vermeden ihale alamıyoruz' diyerek CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bazı çalışanları ile reklam ajansları sahipleri hakkında şikayetçi oldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Aralık 2023'te operasyon için düğmeye bastı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belediye danışman Mürüvet Sızlı, belediye çalışanı Mehmet İlker Tutuş (42), belediye bürokratı Mehmet D. (39) ile reklam ajansı sahipleri ve temsilcileri olan Semih Dizidar (46), Süleyman Aydoğan (36), Tahir Cem Oğulhan (42), Umut Ş. (46), Yüksel Y. (61), Murat İ. (49), Can K. (47) Mehmet Fatih G. (41) gözaltına alındı.

5'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Mürüvet Sızlı, Mehmet İlker Tutuş, Semih Dizidar, Süleyman Aydoğan, Tahir Cem Oğulhan tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet savcısı, 12 sanıkla ilgili, 'Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet vermek, rüşvet almak' suçlarından iddianame hazırladı. Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, kabul edildi.

7 İLE 19 YIL ARASINDA HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcı, sanıklardan Sızlı, Tutuş, Mehmet D., Dizidar, Aydoğan ve Oğulhan'ın, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçlarından 7'şer yıl, rüşvet almak, vermek suçundan ise 12'şer yıl olmak üzere toplam 19'ar yıla kadar, diğer sanıkların ise kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmaktan 7'şer yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İddianamede, emniyet müdürlüğüne yapılan ihbara, ihalelerle ilgili alınan bilirkişi raporuna, dijital materyallerin incelenmesine, fesat karıştırıldığı iddia edilen 11 ihale ve rüşvet bilgilerine, WhatsApp yazışmalarıyla sanıkların savunmalarına yer verildi. Sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

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