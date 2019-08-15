0553 313 94 23

CHP'den "toplu iş sözleşmesi" değerlendirmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba:- "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk-İş yönetimi arasında yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalanırken ortaya çıkan sonuç hem sendikalarımız hem de işçilerimiz adına içler acısıdır"

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:58
CHP'den "toplu iş sözleşmesi" değerlendirmesi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk-İş yönetimi arasında yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalanırken ortaya çıkan sonuç hem sendikalarımız hem de işçilerimiz adına içler acısıdır." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyon temmuz ayında 16 yıllık ortalamaya göre yüzde 19,91 artmışken, elektriğe son bir ayda yüzde 14,98 zam gelmişken hükümetin önerisi ile sonuçlanan toplu iş sözleşmesinin işçilere adeta zorla sefaletin ve açlığın dayatılması anlamını taşıdığını savundu.

İktidarın, 200 bin kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi hakkını açıkça gasbettiğini belirten Ağbaba, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk-İş yönetimi arasında yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalanırken ortaya çıkan sonuç hem sendikalarımız hem de işçilerimiz adına içler acısıdır." değerlendirmesini yaptı.

Ağbaba, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkana kadar, kamu kesiminin toplu iş sözleşmeleri sürecinde yetkinin iş kolu sendikalarına ait olduğunu anımsatarak, bu kararname ile yetkinin konfederasyonlara devredilerek, konfederasyonlara bağlı iş kolu sendikalarının sürecin dışında bırakıldığını kaydetti.

Böylece, sendikaların özgür toplu iş sözleşmesi yapma imkanının ve grev hakkının ortadan kaldırıldığını öne süren Ağbaba, işçilerin grev hakkı olmadan, karar süreçlerinde sendikaları ile yetki ve söz sahibi olmadan bu "sefalet ücreti zammı"na muhtaç bırakıldığını belirtti.

Ağbaba, Türkiye'de sendika ve toplu iş sözleşmesi hakkının yalnızca kağıt üzerinde olduğunu vurgulayarak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"AKP iktidarının OHAL sürecinde çıkardığı hukuk dışı kararlar ne yazık ki ülkemizde emeği ile geçinen yüz binlerce yurttaşımızın yaşamını halen derinden etkilemeye devam etmektedir. 696 sayılı KHK ile ülkenin neredeyse 40 yıllık toplu iş sözleşmesi düzeninin ortadan kaldırılmasının acı reçetesini hem işçilerimiz hem de sendikalarımız bu sözleşme ile ödemiştir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:58
  1. aile
  2. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba
  3. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  4. Toplu İş Sözleşmesi
  5. Türk-İş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teleferik için kuyruk oluştu, 40 bin yolcu taşındı
    1. Teleferik için kuyruk oluştu, 40 bin..
    2. Denizli'deki deprem
    3. Kafede korkutan yangın
    4. Karadeniz Sahil Yolu’nda bayram trafiği
    5. İzmir'de hırsızlık anı güvenlik..
    6. Uşak Ticaret Borsası
    7. Manisa Büyükşehir’de hedef ’Sıfır Atık’
    8. Darende’de ‘Pilav Şenliği’
    9. Sivasspor 2 genç oyuncuyu kadrosuna..
    10. Otomobil 10 metreden başka bir aracın..
    11. Rusya'dan Türkiye açıklaması
    12. İhale teminatının ne kadar sürede iade..
    13. Ölümüne bahşiş: Canlarını hiçe saydılar
    14. Edirne'de 1330 düzensiz göçmen yakalandı
    15. Bu hafta 7 film vizyona girecek
    16. Yeşilyurt Belediyesi, araç ve yaya..
    17. Büyükşehir’den Mehmet amcaya hasta..
    18. Balaban’da ‘Buluşma Günü’ etkinliğine..
    19. Tomruk altında kalan kişi ağır..
    20. Süper kupa maçında sahaya atlayan..
    21. Kapalıçarşı'da altın
    22. İzmir’de kalp damarları ters şekilde..
    23. Manisa'da tır, kamyona arkadan çarptı:..
    24. Vatan Partisi'nden 'seçim yenilensin'..
    25. Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde..
    26. Denizli’ye tiyatro alanında 3 ödül..
    27. Üç kat artan trafiğe rağmen kaza..
    28. Tuzluca Belediyesi’nden gıda ve hijyen..
    29. Down sendromlu Rabia’ya damatsız düğün
    30. Döviz kurları
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu