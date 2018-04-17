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CHP'den Tezcan'lı çıkış: Yarından itibaren

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Yarından itibaren TBMM’de olağanüstü hali kaldıralım. Üzerine gölge düşülmüş bir seçimle değil, OHAL’in ortadan kalktığı bir ortamda adil bir seçimle problemleri çözelim. Ne çıkarsa, millet ne karar verirse başımızın üstünde yeri var." dedi.

17 Nisan 2018 Salı 14:50
CHP'den Tezcan'lı çıkış: Yarından itibaren

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partisinin Hatay İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos 2018'de yapılması çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erken seçim çağrısının "tek adam koalisyonunun sözcüsü" tarafından yapıldığını ileri süren Tezcan, şöyle devam etti: 

"Devlet Bahçeli erken seçim çağrısı yaptı ama tek adam koalisyonun büyük ortağı ne diyor onu daha öğrenemedik. Tek adam koalisyonunun lideri Erdoğan. Erdoğan daha buna ne dedi bilmiyoruz, onu bekliyoruz. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ 'Yetkili kurullarımızla görüşeceğiz.' dedi. Tek adam koalisyonunun büyük ortağı AK Parti’nin sözcüsü Mahir Ünal daha açıklama yapmadı. Biz söylüyoruz, hodri meydan. Biz seçime hazırız, milletin vereceği karara hazırız. Bu sorunu millet çözecektir. Ancak bizim de bir çağrımız var. Hodri meydan. Çözelim ama seçimin üzerine gölge düşmesin. Yarından itibaren TBMM’de olağanüstü hali kaldıralım. Üzerine gölge düşülmüş bir seçimle değil, OHAL’in ortadan kalktığı bir ortamda adil bir seçimle problemleri çözelim. Ne çıkarsa, millet ne karar verirse başımızın üstünde yeri var."

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 14:50
  1. Hatay
  2. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan
  3. erken seçim tarihi

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  • YILMAZ DİLAVERYILMAZ DİLAVER3 sa önce
    YENİLECEĞİNİ BİLENLERİN ÜSTÜNÜ ÖRTMEK İÇİN PEŞİN KILF UYDURMA CABALARI
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