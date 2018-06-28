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CHP'den tarihi itiraf: Mazerete gerek yok, başarısızız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 24 Haziran seçimlerinde başarısız olduklarını kabul etti.

28 Haziran 2018 Perşembe 17:56
CHP'den tarihi itiraf: Mazerete gerek yok, başarısızız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 24 Haziran seçimleriyle ilgili, "Bu seçimi kaybettik. Bir mazeretin arkasına sığınmaya gerek yok, başarılı değiliz" dedi.

Ordu'da CHP Fatsa ilçe başkanlığında açıklamalarda bulunan yerel yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise seçimlerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu seçimi kaybettik. Bir mazeretin arkasına sığınmaya gerek yok. Seçim sonuçsa istediğimiz sonucu alamadık"

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 17:56
  1. Ordu
  2. Seyit Torun
  3. CHP

YORUM YAZ

  • Yusuf Sezer KorkmazYusuf Sezer Korkmaz6 sa önce
    Şu başkan müsveddesine bir cevabım var;1-Eğitimin eksiklerinden bahsediyorsunuz.Bu eğitim sistemine 80 senedir kaç çivi çaktınızda konuşuyorsunuz? Okul yoktu,Ak parti yaptı,Kız çocuklarına eğitim haklarını Ak parti verdi,Okullarda bugüne bugün doğru düzgün kitap bulunmazken Ak parti bizzat devlet eliyle dağıttı,Bir zulüm gibi uygulanan katsayı uygulamasını Ak parti hükümeti kaldırdı,Eskiden Milli Güvenlik dersleri olurdu asker derse girerdi ancak başörtülüleri ayıklardı başka bir şey yapmazdı,Bu zulmüde Ak parti kaldırdı.Şu anda ateisti ateizmini dindarıda dinini doğru düzgün yaşayabiliyor.Eğer kendisinde azıcık bir vicdan varsa tüm bunları göz önüne alır,düşünür ama düşünme kabiliyetinden mahrumsa ben orasını bilemeyeceğim!2-Yurtdışı seçmene sesleniyor "Siz orada et yerken bizim ülkemizdekiler et yiyemiyor." diyorsun.Kasap orda müşteri orada.Sor bakalım bir güne bir gün satamadığı için iflas eden kasap varmı?Yok.Satılabilen bir şeyin alınamaması kabilmidir?Yok.Tüm bunlar için sizi azıcık insafa davet ediyorum
  • komencerokomencero6 sa önce
    Ağzından yellenen bir örümcek kafalı
  • Menderes Menderes 9 sa önce
    Bizim karadenizde bir söz vardır bu asalak chp li kadın gibi olanlar icin söylenir"AFKUR HOOŞT" k.pek
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