CHP'den Süleyman Soylu'ya istifa çağrısı

Girdiği son seçimi oy düşürerek kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) HDP'nin istifasını istediği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef gösterdi.

CHP HDP'NİN KORKULU RÜYASI SOYLU'NUN İSTİFASINI İSTEDİ

Göreve geldiği günden itibaren teröre karşı amansız bir mücade sergileyen Soylu, HDP'nin istemediği adam konumuna geldi. HDP'nin koltuk değneği CHP ise, desteğiyle meclise soktuğu partinin yine yanında oldu.

Resmi Twitter hesabından da açıklama yapan CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayının alındığı kararı duyurdu.

CHP'den yapılan açıklamada; "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Valilere, CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole almayın talimatı verdim" sözleriyle toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır. Bu sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşle oynamaktır" ifadelerine yer verildi.