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CHP'den Süleyman Soylu'nun talimatına tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partinin il başkanlarının asker cenazelerine alınmaması talimatını veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya çağırdı.

28 Haziran 2018 Perşembe 17:43
CHP'den Süleyman Soylu'nun talimatına tepki

CHP Parti Meclisi (PM), 24 Haziran seçimlerinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, toplantı devam ederken gazetecilere açıklama yaptı.

Tezcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

PM toplantımız devam ediyor. Orada gündem çerçevesinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tabii burada disiplin gündemli toplanmış Parti Meclisi. Ama seçim sonrası olduğu için Parti Meclisimiz seçimle ilgili düşüncelerini de paylaşıyorlar. Bu esaslı bir seçim sonucu değerlendirme toplantısı değil. Önce teknik heyetler kurduk, o heyetler seçim sonuçlarıyla ilgili raporlar hazırlayacak. Onları PM üyelerine dağıtıp, teknik raporlar çerçevesinde bir siyasi değerlendirmeyi Parti Meclisi'nde yapacağız.

Tabii biz bunlarla meşgulken Türkiye'de adının başında İçişleri Bakanlığı etiketi bulunan bir şahsın açıklamaları toplumu derinden ve esaslı biçimde yaralamıştır. Bu kadar sorumsuz, bu kadar ölçüsüz, bu kadar ayarsız bir açıklamayla neyi amaçladıklarını anlamak çok güçtür.

"TOPLUMU BÖLEN, ÇATIŞMAYI TAHRİK EDEN BİR AÇIKLAMA"

Değerli arkadaşlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit cenazeleri üzerinden toplumu bölge hesabı içine girmiştir. Şaşırdık, önce şaka haber sandık. Ancak gördük ki haberlerden, gerçekten diyor ki, "Ben müsteşarım vasıtasıyla valilere talimat gönderdim. Şehit cenazelerine CHP İl Başkanlarını almayacaksınız" demiş. Dehşet verici bir açıklama, terbiyesizce bir açıklama. Vicdansız bir açıklama, hadsiz ve sorumsuz bir açıklama.

Toplumu ortamı terörize eden bir açıklamayı nasıl yapar? Aklımız tutuldu. Bu toplumu bölen, çatışmaya tahrik eden bir açıklamadır. Bu bir kaos planının parçası olarak yapılabilecek bir açıklamadır. Eğer aklına geleni ölçüsüzce söyleme hakkına sahip biri değilse, bu muhtemel derin karanlık kaos planının dışa vurumu ve işaretidir. Ne demek? En az PKK kadar bölücü bir açıklamadır. Toplumu bölen, çatıştıran bir açıklamadır. En az PKK'nın yaptığı kadar bölücü bir açıklamadır. Bölücü bir içişleri bakanı vardır. Bu anlayış şehitler arasında ayrım yaptılar. 15 Temmuz Şehirleri ve Gazileriyle, terör şehitleri ve gazileri arasında ayrım yaptılar. Şimdi şehir cenazelerinden kaos yaratma peşindeler. Kabul edilebilir bir şey değil.

"İÇİŞLERİ BAKANI'NIN GÖREVİ ŞEHİT CENAZELERİNİ ÖNLEMEKTİR"

Bu plan şehit cenazelerini ve camileri kavga alanı haline getirme planıdır. Bu çağrı şehit cenazelerini ve camileri kavga alanına getirme haline getirme planıdır. Derin karanlık kaos planları böyle çağrılarla hayata geçirilir. Bütün toplumun dikkatini çekiyorum. İçişleri Bakanı'nın görevi şehit cenazelerini önlemektir. Şehit cenazelerinde protokol yapmak değildir. İçişleri Bakanı sorumsuzca protokol düzenleme hesabına girip, camileri çatışma alanı getirme peşindedir. Bu milleti bölmenize müsaade etmeyeceğiz.
İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir. Böyle bir anlayışın Türkiye'de İçişleri Bakanı olarak görev yapabilmesi mümkün değildir. İç güvenlikle sorumlu olan bir bakan, iç güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Toplumsal huzurun ve güvenliğin tehdidi haline gelmiştir. Arzumuz şehit cenazelerinin son bulmasıdır. İnşallah şehit cenazeleri bir daha gelmez. Ama şehit cenazeleri gelirse bu çağrı ne olursa olsun, bizim il başkanlarımız camilerde cenaze törenlerinde yer alacaktır. Bunu engellemeye hiç kimsenin hakkı ve haddi yoktur. Ortaya çıkan tutumların sorumlusu Süleyman Soylu olacaktır. Şimdiden herkesin bunu bilmesini istiyoruz.

"SOYLU, ERDOĞAN'A GÖZ KIRPIYOR"

CHP'ye ve CHP'lilere dönük bir kaos projesinin, toplumu bölmeye dönük kaos projesinin hazırlandığı işareti alıyoruz. Hepsiyle ilgili yasal işlem başlatacağız. CHP'ye bunu kimsenin söyleme hakkı yoktur. İçişleri bakanı derhal istifa etmek zorundadır. Hakkında hukuki her türlü girişimde de bulunacağız. Burada belli ki İçişleri bakanı koltuğunda oturan Süleyman Soylu, Erdoğan'a göz kırpıyor. Yeni dönemin içişleri bakanı olmak için ‘senin en sorumsuz silahşörün ben olurum' diyor. Bize dönük bu saldırılara pabuç bırakmayacağız.

"GÜNDEMİMİZDE İSTİFA YA DA KURULTAY YOK"

Gündemimizde istifa ya da kurultay yoktur. Bu çerçevede önümüzde iki büyük seçim vardır. yerel seçimler ve ondan sonraki genel seçim.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 17:43
  1. Süleyman Soylu
  2. Bülent Tezcan
  3. CHP
  4. PKK

YORUM YAZ

  • Mustafa MankaloğluMustafa Mankaloğlu5 sa önce
    Soylu ne yapmak istiyor ? Bu türlü uygulamalar var olan kutplaşmayı daha da arttıır.İstenmeyen olaylar olabilir.Siyasiler ve medya söylediklerine ve yazdıklarına dikkat etmelidir.Hassas bir ortamdan geçiyoruz.
  • murat başmurat baş11 sa önce
    allah razı olsun bakanımızdan. isabetli olmuş. siz artık leşlerinizin gömülmesine katılırsınız. aziz ülkemin şehit cenazelerine artık katılmazsınız.
  • AYŞE ÜLKER SÖNMEZAYŞE ÜLKER SÖNMEZ10 sa önce
    chp nin ne işi varşehit cenazesindePKKPLILARI MECLİSE SOKARKEN DÜŞÜNSEYDİNİZ SİZ KENDİ MİLİTANLARININ LEŞLERİNE GİDİN BİRDE İLERİ GERİ KONUŞMAYIN SİZLER KENDİNİZİ NE SANIYORSUNUZ NE AR HAYASIİMANSIZ AHLAKSIZLAR BİRDE KONUŞUYORSUNUZSAKIN SAKIN BİZİM ŞEHİT CENAZE TÖRENLERİNDE GÖRÜLMEYİN.EMBESİL ANGUTLAR.
  • Serdar Serdar 10 sa önce
    ULEN tasmali köpek it SÜLEYMAN SOYLUYA hakeret etmeden önce kendinize dönün bakin bakalim sizler kimlerin tasmali köpegisiniz hem DAGDAKI terörist cemil bayikin ve terörist osman öcalanin emirlerini yerine getirip hem her evden HDP PKK YA en az iki oy verin TALIMATINI VEREREK TERÖRIST HDP PKK YIBARAJI GEÇIRTIPMECLISE TASIYACAKSINIZ VE BERABERHDP PKKILE AYNI YOLDA YÜRÜYECEKSINIZSONRADA ìçisleri bskanimiza hakaret EDEREKsehit cenazekerine katimamizakarsi çikiyor diye medyanin karsisinda basin açiklamasi yaparak eelestireceksin ulen DONSUZSOYTARI DINSIZ IMANSIZ KILICDAROGLUNUN TASMALI KÖPEGI TABIKI KESINLIKLE SEHITLERIMIZIN CENAZESINE KATILMANIZI BEN VE BENIM GIBI MILYONLAR KARSISIZLERKAHRANAN SEHIT CENAZELIRINE KATILMAMALISINIZÇÜNKI SIZLER CHP OLARAK BÜTÜN HER TÜRLÜ DEGISIK TERÖRIST GRUPLARIYLABERABER YÜRÜYECEKSINIZ VE HER TÜRKIYE DÜSMAN ÜLKELERIN EMIRLERINI YERINE GETIRECEK SINIZALCAK KEFERE SÜMÜKLÜ PUST ITHER PISLIK HER IHANETCILIK HER KALLESLIKHER DÜZEMBAZLIK HER HIRSIZLIK SIZLERDE SIZLER ATATÜRKCÜ FALAN DEGILSINIZ SIZLER BIRER ATATÜRKÜN ARKASINA SIGINAN BIRER TÜRKIYE DÜSMANLARINDA SINIZSIZLER ATATÜRKÜN DEGIL MILLI SEFINIZ ISMET INÖNÜNÜN ITLERINDENDINIZ ÌÇISLERI BAKANIMIZ SOYLU BÜTÜN ÜLKENIN HER YERINE GENELGEYAYINLAYARAK BUNDAN BÖYLE ASLA VE KATTIYENKESINLIKLE SEHITLERIMIZIN CENAZELERINE ALINMAMALI SINIZSIZIN GIBI CENABET BEYNAMAZ ABDESSIZ TERÖRIST ISBIRLIKCILERI NINBOSU BOSUNA ISGAL ETTIRILMEMELISEHIT CENAZELERI
  • şenayşenay9 sa önce
    bunun gibi şerefsizlere hoşt diyecen Dilerim Allahdan askerlerimizi vuran o kahpeler bir gün gelir sizin evlatlarınada aynı şeyi yapıp aynı acıları yaşatırlar
  • SemihSemih10 sa önce
    Her evden PKK ya oy isteyenlerin demiratşın evine eşini gönderenlerin cenazede işi ne. Zaten amacınız o cenazelerin artması değil mi?
  • GulbahceGulbahce11 sa önce
    Kalbinde zerre imani olan bu karara helal olsun soyluya diyemez.ne aklia ne mantiga ne de vicdan kabul edemez.Cenaze namazi ummete farz Allahin farzi sen kimsin o gelsin bu gelmesin diyosun.Hadsiz herif
  • ZuhalZuhal10 sa önce
    Soylu'yu tüm kalbimle destekliyorum...
  • TürkoğluTürkoğlu9 sa önce
    Soyluya kötü etmiş diyenler :H.insiniz ve ekleyeyim şer..sizsiniz...Pkk lilari meclise soylu mu koydu.Onları meclise koyan onlar gibidir bitti.Ve cenaze namazına koymayın dememiş.Çirkef adamlar siziYalancı mahlumklar.Protokole koymayın demişBen olsam kandilden u yana koymam sizi.Elhamdülillah ki cehennem var....YAŞASIN ZALİMLER İÇİN CEHENNEM....
  • ZuhalZuhal10 sa önce
    Sayın soylu'yu verdiği bu talimat tan dolayı tebrik ediyor,gönülden destekliyorum.Tezcan'a gelince arsizligin,yuzsuzlugun dibini bulan biri istifa kelimesini asla ağzına almamalı.Daha ne kadar dibe ineceksiniz merak ediyorum ve bütün kalbimle beter olun diyorum.
  • fahrifahri10 sa önce
    GÜlbahçe adlı okumaz okuduğunu anlamaz şahıs, cenazeye gelmesin dememiş, protokole almayın demiş, daha okuduğunu anlamaktan acizsin çıkmışsın yorum yazmışsın.....
  • KrKr7 sa önce
    Olmusunuzde agliyaniniz yok.Chp yok hukmunde dir.
  • TürkoğluTürkoğlu9 sa önce
    Hainsiniz ve ekleyeyim şerefsiz sen ve gibilersiniz.Pkk lilari meclise soylu mu koydu.Onları meclise koyan onlar gibidir bitti.Ve cenaze namazına koymayın dememiş.Çirkef adamlar siziYalancı mahkumlar.Protokole koymayın demişBen olsam kandilden bü yana koymam.
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