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Gündem CHP'den skandal açıklama! Devletin kararını yok saydılar
Gündem

CHP'den skandal açıklama! Devletin kararını yok saydılar

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasının ardından CHP'den skandal bir açıklama geldi. CHP İstanbul Hukuk Komisyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, devletin kararı yok sayılarak "İstanbul Sözleşmesi Yürürlüktedir." denildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 12:02:00 -
CHP'den skandal açıklama! Devletin kararını yok saydılar

Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Karar sonrası LGBT savunucsu CHP'den ise skandal bir açıklama geldi.

Kararı yok saydılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla Türkiye resmen İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Karar sonrası CHP'den ise eşi benzeri görülmemiş bir açıklama geldi. CHP İstanbul Hukuk Komisyonu, sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla Cumhurbaşkanı kararını yok saydı. Skandal açıklamada, "Gece yarısı "Görev gaspı" ile CB'nin, TBMM yerine geçerek, Kararname ile uluslararası bir sözleşme olan İstanbul Sözleşmesin'nden çıkıldığının yayımlanmasının hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır. İstanbul Sözleşmesi Yürürlüktedir. Hakkın, hukukun, adaletin, kadınların yanındayız" denildi.

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Yorumlar

Avukat

İşte bunu doğru söylemişler. Çünkü, o sözleşmeye göre yapılan kanun ve yönetmelikler hâlâ yürürlüktedir. Ülke sözleşmeye göre değil, kanunlarla yönetiliyor.
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Tayfun

Şaka gibi. Sen yürürlükte tuymaya devam et zavallı güruh, o sözleşme kanunen ve resmi olarak bitmiştir. Siz kudurmaya devam edin
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