CHP'den skandal açıklama! Devletin kararını yok saydılar

Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Karar sonrası LGBT savunucsu CHP'den ise skandal bir açıklama geldi.

Kararı yok saydılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla Türkiye resmen İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Karar sonrası CHP'den ise eşi benzeri görülmemiş bir açıklama geldi. CHP İstanbul Hukuk Komisyonu, sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla Cumhurbaşkanı kararını yok saydı. Skandal açıklamada, "Gece yarısı "Görev gaspı" ile CB'nin, TBMM yerine geçerek, Kararname ile uluslararası bir sözleşme olan İstanbul Sözleşmesin'nden çıkıldığının yayımlanmasının hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır. İstanbul Sözleşmesi Yürürlüktedir. Hakkın, hukukun, adaletin, kadınların yanındayız" denildi.