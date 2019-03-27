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CHP'den şehit eşine büyük terbiyesizlik!

Millet İttifakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'a, şehit ailelerine verdiği yemekte bir şehit eşi tepki gösterdi. Ardından CHP'liler şehit eşini yuhalayarak hakaretlerde bulundu.

27 Mart 2019 Çarşamba 22:02

2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek, Zeydan Karalar'ın konuşma için kürsüde bulunduğu sırada ayağa kalkarak tepki gösterdi.

Salonda bulunan bazı partililerin şehit eşine hakaret etmesi üzerine Karalar, "Boşver boşver, onlar zaten provokasyon için gelmişler." cevabını verdi.

Demiryürek'e partililerin hakaret etmesi nedeniyle bazı şehit aileleri de salonu terk etti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 22:02
  1. Mardin
  2. Gülcan Demiryürek
  3. Kadir Demiryürek
  4. Zeydan Karalar

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  • iboibo20 dk önce
    ben artik bu kisilerin, soyunun/kütüklerinin ortaya cikmasinave Türkiye deki bütün haklar yararlanamamalari taraftariyim.Benim vergilerle bu yüzsüzlügü yapma cürretinin nerden aliyorlar bu onun bunun cocuklari

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