CHP'den şehit eşine büyük terbiyesizlik! Millet İttifakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'a, şehit ailelerine verdiği yemekte bir şehit eşi tepki gösterdi. Ardından CHP'liler şehit eşini yuhalayarak hakaretlerde bulundu.

2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek, Zeydan Karalar'ın konuşma için kürsüde bulunduğu sırada ayağa kalkarak tepki gösterdi. Salonda bulunan bazı partililerin şehit eşine hakaret etmesi üzerine Karalar, "Boşver boşver, onlar zaten provokasyon için gelmişler." cevabını verdi. Demiryürek'e partililerin hakaret etmesi nedeniyle bazı şehit aileleri de salonu terk etti.

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