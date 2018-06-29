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CHP'den seçilen Abdüllatif Şener gaza geldi

24 Haziran seçimlerinde CHP'den aday olarak Konya Milletvekili seçilen Abdullatif Şener gaza gelerek AK Parti'ye meydan okudu.

29 Haziran 2018 Cuma 22:45
CHP'den seçilen Abdüllatif Şener gaza geldi

AK Parti'nin kurucularından olan ve CHP'den 24 Haziran seçimlerinde aday olarak Konya'dan Milletvekili seçilen Abdülatif Şener AK Parti ve başkanlık sistemi hakkında konuştu. Abdüllatif Şener"Parlamento bu dönemde tekrar demokratik sisteme dönüş için direnişin merkezi olacaktır" dedi.

CHP Konya Milletvekili Abdülatif Şener, Meclise gelerek kayıt yaptırdı. İlk milletvekilliğinin 1991 yılında olduğunu hatırlatan Şener, 4 dönem 16 yıl milletvekili olarak kaldığını anımsattı. Şener şöyle konuştu:

"11 sene sonra Konya milletvekili olarak Cumhuriyet Halk Partisi listesinden Meclise geldim. Parlamento'nun yetkileri sınırlandırılmıştır. Daha önceki demokratik parlamenter sisteme göre hükümet Meclisin içinden çıkardı. Şimdi ise Cumhurbaşkanı tek başına hükümeti kuracak.

"MECLİS TÜM GÜCÜNÜ KAYBETTİ"

Artık Başbakan, Bakanlar Kurulu yok. Meclis güvenoyu vermeyeceği gibi, Bakanları düşüremeyecektir. Güvensizlik oyu da veremeyecektir. Meclis, hükümet üzerindeki gücünü tamamıyla kaybetmiş durumdadır. Dünyanın bütün demokratik ülkelerinde Parlamento yasa yapma konusunda şeriksizdir, yani ortaksızdır.

"PARLAMENTO DİRENİŞİN MERKEZİ OLACAK"

Mutlak suretle yasaları Parlamento yapar. Yeni sistemde Parlamento yasama yetkisine de Cumhurbaşkanı'nı ortak etmiştir. Parlamento bu dönemde tekrar demokratik sisteme dönüş için direnişin merkezi olacaktır. Anlamı daha da derinleşmiş, güçlenmiştir. Onun için Meclis'te olmak gerekiyordu. O anlayış doğrultusunda Meclis'te olmayı arzu ettim."

DHA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 22:45
  1. Konya
  2. AK Parti
  3. Abdülatif Şener
  4. CHP

YORUM YAZ

  • AhmetAhmet17 sa önce
    Hadi ordan
  • nn16 sa önce
    Belasını bulsunküçük daglario yaratmış gibi şişiyor
  • Osman ÖzkanOsman Özkan19 dk önce
    vatan haini olmak için bu kadar okumaya bu kadar kariyer sahibi olmak için çırpınmaya hiç gerek yoktu be şener 28 şubat sürecinde omuz omuza yurudugun MERVE KAVAKCIYA sadece ve sadece BAŞ ÖRTUSUNDEN dolayı dışarı dışarı kufurlerı edilirken sen onları nasıl hazım edip,de buğun o alçaklarla şerefsizlerle onursuzlarla bir ve beraber oluyorsun bu nasıl bir midedirşener lanet olsun sen ve senin gibi kahpelerle kader birliği yaptığımız o günlere lanet olsun sizlere 28 şubat günlerindeki o zülümleri yapan alçakları hazmedebilen nasıl bir mideye sahipsınız.
  • LütfiLütfi17 sa önce
    CHP de Tam hizip olur.Bakarsı kk ya da rakip olmasın sakın.
  • KanuniKanuni9 sa önce
    Siyaset mezarlığı AKP ye meydan okuyanlar la dolu. Halam sakal tıraşı olsaydı amcam olurdu.
  • t.şahint.şahin7 sa önce
    bu herifin aklında bir partiye genel başkan olmak var...Saadet olabilir eyi olabilir..
  • BOYKOTT CHDPKKBOYKOTT CHDPKK17 sa önce
    Naaaber satilmis..meydan okuyorsun öylemi???HAYIR milleti güldürüyorsun..hehe..parlementer sistemi getirecekmis..hehe..sizleri görünce hemen aklima "sümük" geliyor..hehe..afiyet olsun!!!
  • nadim hatipoğlunadim hatipoğlu4 sa önce
    bir müslüman bu kadar alçalıp zül altında kalmamalıdır insan gerçek özgürlüğüne ALLAHCC.kul olduğu bilincine ulaşınca ulaşabilir kula kul mevkiye kul dünya menfaatı için bir insan bu kadar alçalmamalı.
  • Durali bozDurali boz17 sa önce
    La sen iki senedir uyuyormuydun yakında ordan da kovarlar denge önemli
  • cihadcihad16 sa önce
    cümleler sana yetersiz ne kadar küfretsem sana iyilik yapıyorum en güzeli sana ve senin gibi teröristleri içimize alanlaa susuyorum elbet cezanızı bulucaksınız o zaman yazıcam
  • Orijinal bi yanı yokOrijinal bi yanı yok13 sa önce
    Yalçın Küçük' ün kötü bir kopyası..
  • aliyaraliyar8 sa önce
    ateşin olsa cürmüm kadar yer yakan lavuk.
  • Vedat arslanVedat arslan17 sa önce
    Milletin seçtiğine sen kimsin ki güvenoyu vereceksi.
  • abidin kayaabidin kaya17 sa önce
    buda kendini nimetten sayıyor küçük enişte.
  • Muhammet İzzetMuhammet İzzet2 sa önce
    Akıl büyük nimet.
  • Mehmet HalebliogluMehmet Haleblioglu17 sa önce
    Allah seni ıslah etsin.
  • ahmetahmet7 sa önce
    h....t
  • MilletMillet1 sa önce
    HİÇ
  • kalelikaleli17 sa önce
    muhatap alıp yoruma gerek yok.
  • suavi sayınsuavi sayın7 sa önce
    Bir kapıya bağlanamamıştı, sonunda ipini tutacak birini buldu. Şimdi sağa sola saldırıyor.Sen kimsin ya, ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Bakalım önce seni CHP içinde barındıracaklar mı. Seçim atmosferinde milletvekili seçildin ama unutma ki şu anda dahil olduğun parti bir zamanlar senin karşında olan partidir. İnsanları da öyle. Bunu unuturlar mı sanıyorsun.
  • SelimSelim16 sa önce
    kaale bile almaya gerek yok.
  • CcC CcC 17 sa önce
    Sen nezaman adam oldun
  • Yunus 16Yunus 1616 sa önce
    SENİ YALAKA MECLİSE GİRMEK İÇİN HER YOLU DENEDİN. DÖNEK, CHP OLMASAYDI HDPKK DAN MI ADAY OLACAKTIN.
  • AKINCIAKINCI7 sa önce
    ancakmillet halk değiştirir sen değil. buyönetimşeklinihalk istedi halk kararverdisen kimsin haddini bil...
  • Ali Nami ÖztürkAli Nami Öztürk4 sa önce
    Aç tavuk hikâyesi noolucak...
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