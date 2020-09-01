CHP'den şaşırtan Doğu Akdeniz ve Yunanistan açıklaması

Doğu Akdeniz’de Avrupa’nın kışkırtmasıyla Türkiye’yi provoke edecek hamlelerde bulunan Yunanistan Kaş’a 2 km uzaklıkta bulunan Meis adasına turist teknesiyle asker gönderdi.

Ankara tarafından sert tepki gösterilen provokasyon girişimine Avrupa’da kayıtsız kalamadı. Avrupa Birliği (AB Akdeniz’de yaşanan krizin diyalog yolu ile çözülmesi gerektiğini belirtti.

‘Oruç Reis’ gemisinin sondaj faaliyetlerini durdurmayan Atina yönetimini, haklarını sonuna kadar koruyacağını deklare eden Türkiye’ye karşı provokatif girişimlerde bulunarak diplomatik çözümden yana olmadığını gösterdi.

"Avrupa, Yunanistan'ın oyununa gelmesin"

Akdeniz’deki Yunan tahrikine muhalefetten de tepki sesleri yükseldi. Daha önce Karadeniz’de doğal gaz rezervi keşfedilmesiyle ilgili sessizliğe gömülen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akdeniz’deki krize sessiz kalmadı.

Yunanistan'ın adaları silahlandırmasını ve Meis adasına asker çıkarmasıyla ilgili konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak “Avrupa Birliği, Yunanistan'ın bu oyunlarına gelmemelidir” dedi.

İşte Öztrak’ın o açıklaması;

"Meis Adası'nın silahlandırılması 1947 Paris Anlaşmasına açıkça aykırıdır. Yaşanan sürece baktığımızda Yunanistan'ın ülkemizi bölgede yalnızlaştırmak için elinden geleni yaptığını görüyoruz. Sarayın da dış politikayı iç politika malzemesi yapması ve dış politikaya ideolojik bakması nedeniyle dış politikadaki diplomasinin oyun alanını sürekli daralttığını görüyoruz. Şunu açıkça ifade edeyim. Saray, Türkiye'nin çıkarları çerçevesinde hareket etmelidir. Uluslararası anlaşmaların çiğnenmesine izin vermemelidir ama diğer yandan da bölgede Yunanistan'ın bizi yalnızlaştırma politikalarına karşı gerekli önlemleri alıp, bölgedeki ilişkilerimizi de sağlamlaştırmaya önem vermelidir. Buradan açıkça söylüyorum Avrupa Birliği, Yunanistan'ın bu oyunlarına gelmemelidir. Eğer Ege ve Doğu Akdeniz barış denizi olacaksa bunun etrafında yaşayan tüm devletler devlet sorumluluğu içinde davranmalıdır. Bu sorunlar, ülkelerin karşılıklı çıkarlarına ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak çözümlenmelidir."