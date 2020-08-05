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Siyaset

CHP'den Muharrem İnce'ye flaş teklif

CHP İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu, yeni parti iddialarıyla gündeme gelen Muharrem İnce ile ilgili konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 15:03:00 -
CHP'den Muharrem İnce'ye flaş teklif

CHP İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Muharrem İnce'nin CHP'de kalması gerektiğini söyledi.

Muharrem İnce'nin yakın çevresine parti kuracağı konusunda yaptığı değerlendirmelerin ardından CHP Genel Merkezi'nde hareketlilik sürüyor.

Bekaroğlu'ndan flaş teklif

CHP, Muharrem İnce'nin doğrudan bir açıklama yapmadan bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapılmasının doğru olmadığı görüşünü dile getirirken CHP İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddiaları üzerine açıklama yapan Bekaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"'Söylenenleri paylaşıp duruyorsun... Peki sen ne düşünüyorsun?' diye soruluyor. Cevap: CHP, dostları ile birlikte iktidara geliyor. Sayın İnce bu dönemde 'genel sekreter' olarak Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte çalışırsa çok büyük katkı sağlar. Sonrasına sonra bakılır."

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