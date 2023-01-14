CHP’den milletvekili adayı olacak mı? Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'ndan jet hızında açıklama

TV100 yazarı Murat Kelkitlioğlu, 13 Ocak 2022 günü kaleme aldığı yazısında, Kahramanmaraş’ta 2009’da geçirdiği şüpheli bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu’na memleketleri olan Sivas’ta CHP'nin birinci sıradan adaylık teklif etmeyi düşündüğünü ifade etmişti. Kelkitlioğlu'nun provokatif mesnetsiz iddiasına, şehid Yazıcıoğlu'nun oğlundan net ve sert bir cevap geldi.

Fatih Furkan Yazıcıoğlu'ndan açıklama

Fatih Furkan Yazıcıoğlu, adaylık iddialarıyla ilgili Independent Türkçe’ye açıklamalarda bulundu.

“CHP’den adaylık teklifi aldınız mı” sorusuna “Hayır almadım” diyen Yazıcıoğlu, “Böyle bir gündemim de yok. Belirttiğim gibi böyle bir teklif de söz konusu değil. Benim tek gündemim Muhsin Başkan’a yönelik suikast davasının akıbetiyle ilgilenmektir” ifadelerini kullandı.

Kelkitlioğlu'nun, bu cevap karşısında, şehid oğlu ile ilgili yalanı nasıl uydurduğunu açıklaması bekleniyor.

"Peki CHP'den böyle bir teklif gelirse?" sorusunu da net şekilde reddetti

Yazıcıoğlu, “Oldu ki CHP, böyle bir teklifle karşımıza çıktı. Düşünür müsünüz” sorusuna ise ”Muhsin Başkan davasına dair bir görüşmenin bu şekilde gündemleştirilmesinden rahatsız oldum. Benim bir gündemim var, onunla ilgileniyorum. İçinde bulunmadığım bir gündemin devamı niteliğinde olacak bir şeyin ucunu açmak istemem. Bu soruya cevap vererek, olmayan bir mevzunun devamını sağlamak istemem” ifadeleri ile yanıt verdi.