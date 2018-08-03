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CHP'den kurultay açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay için kendilerine sunulan noter onaylı belge sayısının 605 olduğunu açıkladı.

03 Ağustos 2018 Cuma 17:02
CHP'den kurultay açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay sürecine ilişkin, yazılı bir açıklama yaptı.

CHP Genel Merkezine başvuranların açıklamalarının aksine kendilerine hiçbir şekilde 630 imza teslim edilmediğini belirten Erkek, teslim edilen toplam belge sayısının 618 olduğunu duyurdu.

Bu belgelerin 4'ünün ilgilisi dışında, suret tasdiki yaptırılmış fotokopi olduğuna vurgu yapan Erkek, şunları kaydetti:

"4 belge ise mükerrer olup, 4 kişinin farklı noterlerden iki kere verdiği imzalara ilişkindir. 5 belgedeki imza ise kurultay delegesi olmayan kişilere aittir. Sonuç olarak genel merkezimize sunulan noter onaylı belge sayısı 605'tir. Bu 605 beyan üzerinde de kurultay delege listemizle karşılaştırmalı inceleme devam etmektedir. Halihazır durumda toplam kurultay delegesi 1242 olup, salt çoğunluk 622'dir. Mevcut haliyle dahi teslim edilen noter onaylı belge sayısı, yeterli değildir.

Yasal süresi içerisinde gerçekleşen imza geri çekme beyanları, 605 sayısından düşülmemiştir. Bunlar da düşüldükten sonra toplam imzanın yeterli sayının çok daha altında olduğu aşikardır."

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 17:02
  1. chp kurultay
  2. Muharrem İnce
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

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