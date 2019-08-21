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CHP’den konferans açıklaması! 'Onları 'terör örgütü' olarak görüyoruz'

CHP'nin Suriye'de çözüm için Türkiye'de yapılacak olan konferansa terör örgütü PYD'nin dışında ÖSO'nun da çağrılmayacağını duyurdu.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:42
CHP’den konferans açıklaması! 'Onları 'terör örgütü' olarak görüyoruz'

CHP'nin Suriye'de çözüm için Türkiye'de yapılacak konferansa terör örgütü PYD'nin dışında ÖSO'nun da çağrılmayacağı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye'de çözüme katkı amaçlı konferans yapacakları açıklamasının ardından, Sputnik'e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, ÖSO'yu AK parti iktidarının gördüğü gibi görmediklerine vurgu yaparak şunları söyledi:

"ÖSO'yu konferansa çağırmayacağız"

"Konferansa davet edilecekler, CHP’nin politikalarına uygun temsilciler olacak ve bu kapsamda insanları, grupları davet edeceğiz. Biz ÖSO’yu AKP’nin gördüğü gibi görmüyoruz. ‘Terör örgütü’ olarak gördüğümüz örgütleri veya Suriye’deki olayların büyümesine yol açan taraflardan biri olduğunu düşündüğümüz ÖSO’yu çağırmayı düşünmüyoruz şu an. Bizim bakışımız açısından terör örgütü olarak gördüğümüz kimseyi çağırmayacağız. Sonuçta birçok ÖSO bileşenlerinin bu kapsamda olduğunu biliyoruz."

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:42
  1. CHP
  2. Suriye
  3. Türkiye
  4. ÖSO
  5. PYD
  6. Kemal Kılıçdaroğlu
  7. Sputnik
  8. Veli Ağbaba

YORUM YAZ

  • MURAT ŞAHİNMURAT ŞAHİN24 dk önce
    sen ne satılmış vatan hainisin
  • veliveli30 dk önce
    Dünyada, muhalefet adına bu kadar açıktan kendi ülkesi aleyhine her şeytani adımın içinde olan onu tetikleyen başka bir ülke muhalefeti var mı? yatay ve dikey ihanette sınır tanımayan ülkenin evlatları olarak övünsek mi yerinsek mi? Herkes meşrebine göre kara versin. İçimizde hala Allah'ın toplu helak azabının üzerimize gelmesini geciktirecek hayırlılar mı var? Yoksa Allah azgınlıklar artsın azabın en şiddetlisini hak edelim fırsat mı veriyor? İkinci seçenekten Allah'a sığınırım.

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