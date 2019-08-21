CHP’den konferans açıklaması! 'Onları 'terör örgütü' olarak görüyoruz'

CHP'nin Suriye'de çözüm için Türkiye'de yapılacak konferansa terör örgütü PYD'nin dışında ÖSO'nun da çağrılmayacağı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye'de çözüme katkı amaçlı konferans yapacakları açıklamasının ardından, Sputnik'e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, ÖSO'yu AK parti iktidarının gördüğü gibi görmediklerine vurgu yaparak şunları söyledi:

"ÖSO'yu konferansa çağırmayacağız"

"Konferansa davet edilecekler, CHP’nin politikalarına uygun temsilciler olacak ve bu kapsamda insanları, grupları davet edeceğiz. Biz ÖSO’yu AKP’nin gördüğü gibi görmüyoruz. ‘Terör örgütü’ olarak gördüğümüz örgütleri veya Suriye’deki olayların büyümesine yol açan taraflardan biri olduğunu düşündüğümüz ÖSO’yu çağırmayı düşünmüyoruz şu an. Bizim bakışımız açısından terör örgütü olarak gördüğümüz kimseyi çağırmayacağız. Sonuçta birçok ÖSO bileşenlerinin bu kapsamda olduğunu biliyoruz."