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Sakın tüketmeyin çünkü: Meğer dondurma böyle tüketilirmiş... Herkes soruyor, parçalamak için ne yapmalı?

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Sakın tüketmeyin çünkü: Meğer dondurma böyle tüketilirmiş... Herkes soruyor, parçalamak için ne yapmalı?

Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurmanın risk olduğu öğrenildi. Buzluktan çıkarmaz tüketmek, boğaz dokularında şok etkisi oluşturarak ağrıya neden oluyor. Uzmanlar, dondurmayı servis etmeden önce oda sıcaklığında birkaç dakika bekletmenin ve küçük lokmalar halinde tüketmenin önemini vurguluyor. Taş gibi sertleşmiş dondurmaya defalarca darbe vurmak yerine hızlıca parçalamak için ne yapılmalı herkes merak ediyor. İşte o merak edilen sorulara merak edilen sorulara cevap yazımızda...

#1
Foto - Sakın tüketmeyin çünkü: Meğer dondurma böyle tüketilirmiş... Herkes soruyor, parçalamak için ne yapmalı?

Büyük,küçük herkesin sevdiği dondurmaya yönelik yapılan araştırmalar ve uzman değerlendirmeleri, dondurma tüketiminin risk olabileceği ortaya çıktı. Büyük küçük herkesin sevdiği dondurma ile ilgili o merak edilen soruların cevapları...

#2
Foto - Sakın tüketmeyin çünkü: Meğer dondurma böyle tüketilirmiş... Herkes soruyor, parçalamak için ne yapmalı?

Yürütülen araştırmada sağlıklı dondurma tüketimi için haftada 2-3 günü geçmemek, porsiyonu 2 top ile sınırlamak ve güvenilir yerlerden almak gerekir. Dondurma kalsiyum ve protein sağlar, ancak şeker içerir. Kısacası; dondurmayı değil, sabırsızlığı suçlamak gerekiyor! Birkaç dakika bekleyerek hem boğazınızı koruyabilir hem de gerçek dondurmanın tadını anlayabilirisniz. Peki ya haberimiz var mı? İşte altını çizdikleri risk... Özellikle uzmanlar, soğuk zinciri kırılmış, açıkta satılan veya yanlış hızda yenen dondurmaların tüketilmemesini öneriyor. Bu durum, zehirlenme ve boğaz enfeksiyonu riskini artırır. Soğuk zinciri kırılmış dondurma, ürünün -18°C saklama derecesinin üzerine çıkıp erimesi ve tekrar dondurulması durumudur. Bu durum bakterilerin çoğalmasına yol açtığı için kesinlikle tüketilmemelidir. Haberi gören, duyan Gece gündüz tüketilen taş gibi sertleşmiş dondurmaya defalarca darbe vurmak yerine hızlıca parçalamak için ne yapılmalı herkes merak ediyor. İşte cevaplar...

#3
Foto - Sakın tüketmeyin çünkü: Meğer dondurma böyle tüketilirmiş... Herkes soruyor, parçalamak için ne yapmalı?

Eğer dondurma tükettikten sonra sizin de boğazınızda ufak bir şişlik ya da ağrı oluyorsa o halde dondurmayı bir de bu şekilde tüketmeyi deneyin. Taş gibi sertleşmiş dondurmayı hızlıca parçalamak ve servis yapmak için sıcak suyla ısıtılmış keskin bir bıçak kullanabilir, dondurmayı dilimleyebilir ya da ev yapımı dondurma yaparken buz kristallerini kırmak için ara sıra çırpma işlemi uygulayabilirsiniz.

#4
Foto - Sakın tüketmeyin çünkü: Meğer dondurma böyle tüketilirmiş... Herkes soruyor, parçalamak için ne yapmalı?

Dondurmanın donma sırasında parçalanması, buz kristallerinin büyümesini önleyerek daha pürüzsüz ve kabarık bir doku elde edilmesini sağlar. Ev yapımı dondurmalarda bu işlem dokuyu iyileştiren temel bir adımdır.

#5
Foto - Sakın tüketmeyin çünkü: Meğer dondurma böyle tüketilirmiş... Herkes soruyor, parçalamak için ne yapmalı?

Evde dondurma kıvamını ayarlamak ve buzları yok etmek için pratik yöntemler:Pratik YöntemlerBekletme: Dondurmayı yemeden önce oda sıcaklığında 5 ila 10 dakika bekletin.Mikrodalga: Mikrodalgada orta güçte sadece 20 ila 30 saniye tutun.Sıcak Kaşık: Dondurma kaşığını sıcak suya batırıp çıkararak sert dondurmayı kolayca dilimleyin veya top yapın.

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