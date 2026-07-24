Sakın tüketmeyin çünkü: Meğer dondurma böyle tüketilirmiş... Herkes soruyor, parçalamak için ne yapmalı?
Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurmanın risk olduğu öğrenildi. Buzluktan çıkarmaz tüketmek, boğaz dokularında şok etkisi oluşturarak ağrıya neden oluyor. Uzmanlar, dondurmayı servis etmeden önce oda sıcaklığında birkaç dakika bekletmenin ve küçük lokmalar halinde tüketmenin önemini vurguluyor. Taş gibi sertleşmiş dondurmaya defalarca darbe vurmak yerine hızlıca parçalamak için ne yapılmalı herkes merak ediyor. İşte o merak edilen sorulara merak edilen sorulara cevap yazımızda...