Sakın tüketmeyin çünkü: Meğer dondurma böyle tüketilirmiş... Herkes soruyor, parçalamak için ne yapmalı?

Yürütülen araştırmada sağlıklı dondurma tüketimi için haftada 2-3 günü geçmemek, porsiyonu 2 top ile sınırlamak ve güvenilir yerlerden almak gerekir. Dondurma kalsiyum ve protein sağlar, ancak şeker içerir. Kısacası; dondurmayı değil, sabırsızlığı suçlamak gerekiyor! Birkaç dakika bekleyerek hem boğazınızı koruyabilir hem de gerçek dondurmanın tadını anlayabilirisniz. Peki ya haberimiz var mı? İşte altını çizdikleri risk... Özellikle uzmanlar, soğuk zinciri kırılmış, açıkta satılan veya yanlış hızda yenen dondurmaların tüketilmemesini öneriyor. Bu durum, zehirlenme ve boğaz enfeksiyonu riskini artırır. Soğuk zinciri kırılmış dondurma, ürünün -18°C saklama derecesinin üzerine çıkıp erimesi ve tekrar dondurulması durumudur. Bu durum bakterilerin çoğalmasına yol açtığı için kesinlikle tüketilmemelidir. Haberi gören, duyan Gece gündüz tüketilen taş gibi sertleşmiş dondurmaya defalarca darbe vurmak yerine hızlıca parçalamak için ne yapılmalı herkes merak ediyor. İşte cevaplar...