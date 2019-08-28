CHP'den kadın cinayetlerini artıran sözleşmeye tam destek: İstanbul Sözleşmesi uygulanmalı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Şiddete karşı etkin yaptırımlar içeren İstanbul Sözleşmesi kesinlikle uygulanmalı. Yargıda erkeklere ödül gibi dağıtılan ceza indirimlerine son verilmeli. Ancak bu şekilde kadın cinayetlerinin önüne geçilebilir." dedi.

Yürürlüğe girdiği 1 Ağustos 2014 tarihinden itibaren boşanma oranlarını artıran, evlilik oranlarını azaltan İstanbul Sözleşmesi, aile yapımızda derin yaralar açıyor.

Toplum yapısını dinamitliyor

Avrupa standartlarını baz alan ve İstanbul Sözleşmesi kapsamında çıkartılan 6284 sayılı yasa ise kadın cinayetlerinin hızla yükselmesine neden oldu.

Haklıyı haksızı ayırt etmeden kadının sözünü esas alan, erkeğe söz hakkı tanımayan, bünyesinde Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi'ni de (ETCEP) barındıran ve eşcinsel sapkınlığı da meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi, bütün bu tehlikelerine rağmen CHP'den destek görmeye devam ediyor.

Partisinin Adıyaman İl Başkanlığı'nca bir otelde düzenlenen "Demokrasi, Adalet ve Barış" konulu etkinliğe katılan Köse, aile yapısı çökmüş Batı'nın dayatması olan ve Türkiye'de kadın cinayetlerinin en büyük sebebi konumundaki İstanbul Sözleşmesi'nin kesinlikle uygulanması gerektiğini savunarak, "Yargıda erkeklere ödül gibi dağıtılan ceza indirimlerine son verilmeli. Ancak bu şekilde kadın cinayetlerinin önüne geçilebilir." dedi.

"Sözleşme kesinlikle uygulanmalı"

Son dönemlerde artarak devam eden kadın cinayetlerine tanıklık ettiklerini ifade eden Köse, şöyle konuştu:

"Kırıkkale'de Emine Bulut'un cinayetine tanıklık ettik. Adıyaman'a gelmeden önce aileyi ziyaret ettim. Aile çok perişan. Özellikle çocuğun psikolojisi bozulmuş. Kadın cinayetleri için yaptırımlar uygulanmalı. Bugün yine kadın cinayeti duyduk. Bunların sosyolojik açıdan araştırılması gerekiyor. Cezaların uygulanması gerekiyor. Caydırıcı yasalar olmalı. İstanbul sözleşmesinin arkasında durulmadığı sürece cinayetler devam eder. Şiddete karşı etkin yaptırımlar içeren İstanbul Sözleşmesi kesinlikle uygulanmalı. Yargıda erkeklere ödül gibi dağıtılan ceza indirimlerine son verilmeli. Ancak bu şekilde kadın cinayetlerinin önüne geçilebilir. Kesinlikle yaptırımların uygulanması gerekiyor. Kadın cinayetleri konusunda çok üzgünüm. Bir şeyler yapılmalı. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Artık ölmek istemiyoruz. En yakınlarımız tarafından öldürülmek istemiyoruz. Bu cinayetlerin son bulmasını istiyoruz."