CHP’den kaçanlar DSP’ye sığınıyor!

Türkiye’yi yönetmeye namzet olduğunu iddia eden CHP bölünme sinyalleri veriyor. Kılıçdaroğlu’nun keyfi tutumu partiden kopuşları hızlandırırken, birçok önemli CHP’li soluğu DSP’de alıyor. CHP’den zehir zemberek bir açıklama yaparak ayrılan ve DSP’nin Şişli Belediye Başkan adayı olan Mustafa Sarıgül kopuşun öncüsü oldu. Sarıgül’ü 3 dönem boyunca Marmaris’te belediye başkanlığı yapan Ali Acar takip etti. Bin 600 kişilik devasa bir liste ile istifa eden Acar, “Genel Merkeze ders vermek boynumuzun borcu” diyerek DSP’den seçime girdi. Kılıçdaroğlu’nun keyfi tutumuna tepkiler bu kadarla da sınırlı kalmadı. Uzun Yıllar boyunca CHP’nin Çankaya belediye başkanlığını yapan Ali Haydar Yılmaz da, DSP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

“Oylar FETÖ’ye gider”

Avcılar’daki mevcut belediye başkanı Handan Toprak da istifa ederek, DSP’den aday oldu. Üç dönem boyunca SHP ve CHP’den Silivri Belediye Başkanlığı yapan Selami Değirmenci de partisinden istifa ederek DSP’nin adayı oldu. CHP’nin kalesi olarak bilinen İzmir’de de durum pek farklı değil. CHP’nin Kandil ve FETÖ’nün adaylarına öncelik verdiğini gören partililer DSP’nin yolunu tuttu. İttifak gereği CHP’nin aday çıkarmayacağı ilçelerden Kiraz’da Salim Özkarakaş ile Tire’de Belediye Başkanı Tayfur Çiçek DSP’den aday oldular. CHP’den Antalya Milletvekilli yapan Yıldıray Sapan da DSP’den Muratpaşa Belediye Başkan adayı olurken, “CHP’ye oy verirseniz FETÖ’ye oy verirsiniz” uyarısında bulundu.

50 il 300 ilçede aday gösteren DSP’nin YSK’ya teslim ettiği isimlerin çoğu da mevcut CHP’li belediye başkanları. İzmir-Çeşme’de Muhittin Dalgıç, Balıkesir Edremit’te Kamil Saka, Bandırma’da Dursun Mirza, DSP’den başkan adayı oldu. CHP’li eski yöneticiler Ali Fatinoğlu Bakırköy’de, Hayri Erçağ ise Küçükçekmece’de, Bahattin Kuşoğlu da Bursa Yıldırım‘da DSP listelerinden aday oldu.

Asıl bomba İnce

CHP’deki küskünlerin lideri Muharrem İnce’nin de ekibiyle birlikte DSP’ye geçmek için nabız yokladığı ve kulis yaptığı öğrenildi. Akit, 2 Temmuz da, “DSP kapılarını İnce’ye açtı” başlıklı haberinde, DSP’ye geçeceğini duyurmuş ve CHP’deki bölünmeye dikkat çekmişti.