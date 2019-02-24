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CHP’den kaçanlar DSP’ye sığınıyor!

Türkiye’yi yönetmeye namzet olduğunu iddia eden CHP bölünme sinyalleri veriyor.

24 Şubat 2019 Pazar 12:11
CHP’den kaçanlar DSP’ye sığınıyor!

Türkiye’yi yönetmeye namzet olduğunu iddia eden CHP bölünme sinyalleri veriyor. Kılıçdaroğlu’nun keyfi tutumu partiden kopuşları hızlandırırken, birçok önemli CHP’li soluğu DSP’de alıyor. CHP’den zehir zemberek bir açıklama yaparak ayrılan ve DSP’nin Şişli Belediye Başkan adayı olan Mustafa Sarıgül kopuşun öncüsü oldu. Sarıgül’ü 3 dönem boyunca Marmaris’te belediye başkanlığı yapan Ali Acar takip etti. Bin 600 kişilik devasa bir liste ile istifa eden Acar, “Genel Merkeze ders vermek boynumuzun borcu” diyerek DSP’den seçime girdi. Kılıçdaroğlu’nun keyfi tutumuna tepkiler bu kadarla da sınırlı kalmadı. Uzun Yıllar boyunca CHP’nin Çankaya belediye başkanlığını yapan Ali Haydar Yılmaz da, DSP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

“Oylar FETÖ’ye gider”

Avcılar’daki mevcut belediye başkanı Handan Toprak da istifa ederek, DSP’den aday oldu. Üç dönem boyunca SHP ve CHP’den Silivri Belediye Başkanlığı yapan Selami Değirmenci de partisinden istifa ederek DSP’nin adayı oldu. CHP’nin kalesi olarak bilinen İzmir’de de durum pek farklı değil. CHP’nin Kandil ve FETÖ’nün adaylarına öncelik verdiğini gören partililer DSP’nin yolunu tuttu. İttifak gereği CHP’nin aday çıkarmayacağı ilçelerden Kiraz’da Salim Özkarakaş ile Tire’de Belediye Başkanı Tayfur Çiçek DSP’den aday oldular. CHP’den Antalya Milletvekilli yapan Yıldıray Sapan da DSP’den Muratpaşa Belediye Başkan adayı olurken, “CHP’ye oy verirseniz FETÖ’ye oy verirsiniz” uyarısında bulundu.

50 il 300 ilçede aday gösteren DSP’nin YSK’ya teslim ettiği isimlerin çoğu da mevcut CHP’li belediye başkanları. İzmir-Çeşme’de Muhittin Dalgıç, Balıkesir Edremit’te Kamil Saka, Bandırma’da Dursun Mirza, DSP’den başkan adayı oldu. CHP’li eski yöneticiler Ali Fatinoğlu Bakırköy’de, Hayri Erçağ ise Küçükçekmece’de, Bahattin Kuşoğlu da Bursa Yıldırım‘da DSP listelerinden aday oldu.

Asıl bomba İnce

CHP’deki küskünlerin lideri Muharrem İnce’nin de ekibiyle birlikte DSP’ye geçmek için nabız yokladığı ve kulis yaptığı öğrenildi. Akit, 2 Temmuz da, “DSP kapılarını İnce’ye açtı” başlıklı haberinde, DSP’ye geçeceğini duyurmuş ve CHP’deki bölünmeye dikkat çekmişti.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:11
  1. İzmir
  2. Bursa
  3. Balıkesir
  4. Antalya
  5. Ankara
  6. CHP
  7. Kılıçdaroğlu
  8. DSP
  9. DSP’nin Şişli Belediye Başkan adayı olan Mustafa Sarıgül
  10. Marmaris
  11. Ali Acar
  12. CHP’nin Çankaya belediye başkanlığını yapan Ali Haydar Yılmaz
  13. Handan Toprak
  14. SHP
  15. Silivri Belediye Başkanlığı
  16. Selami Değirmenci
  17. FETÖ
  18. Kandil
  19. Salim Özkarakaş
  20. Tayfur Çiçek
  21. Yıldıray Sapan
  22. YSK
  23. Muhittin Dalgıç
  24. Kamil Saka
  25. Dursun Mirza
  26. Ali Fatinoğlu
  27. Hayri Erçağ
  28. Bahattin Kuşoğlu
  29. Muharrem İnce
  30. Akit

YORUM YAZ

  • Mehmet SoyluMehmet Soylu56 dk önce
    Ankarada DSP kazanmasın mı ? Seçmenin tercihlerine saygı göstermeyen yönetime karşı seçmenin haberde geçen tepkisini alkışlıyorum.
  • MilletMillet58 dk önce
    Chpkk artık marjinal bir parti haline geldi. Bir chp li( Eski bakan) diyor ki;chp de soy kırım yapılıyor. Yani kripto Ermeniler ele geçirdi mi demek istiyor.

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